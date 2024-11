Gran ballo viennese di Roma: tradizione ed eleganza

Ogni anno, il Gran Ballo Viennese di Roma incarna una favola senza tempo, mescolando elementi antichi e moderni. Sabato 9 novembre, l’Acquario Romano, un affascinante edificio ideato dall’architetto Ettore Bernich nel cuore di Roma, è diventato il palcoscenico di questo evento magico. Ragazze provenienti da regioni come Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Lazio, Campania, Calabria, Marche e Sicilia, vestite di bianco, hanno realizzato il loro sogno di vivere una notte da “principesse”. Ad accompagnarle nella cerimonia d’apertura, giovani in alta uniforme dei Granatieri di Sardegna dell’Esercito Italiano.

La musica live dell’Orchestra “Vincenzo Bellini” di Roma, diretta dal Maestro Lorenzo Lupi, ha eseguito i tradizionali valzer di Strauss, rievocando l’atmosfera viennese. Ilaria Mostarda, studentessa romana, insieme a Giovanni Tolone, rappresenterà l’Italia all’Opernball austriaco, un evento conosciuto come il “Ballo dei Balli” trasmesso in mondovisione dall’Opera di Vienna. Anche quest’anno, il Charity Ball ha sostenuto i progetti dell’Associazione Frida, impegnata dal 2008 nella lotta alla violenza di genere attraverso accoglienza e formazione, il tutto orchestrato con eleganza da Marianna Taormina.

“Quando abbiamo sentito i nostri nomi – racconta Ilaria Mostarda, eletta principessa al Gran Ballo viennese – abbiamo provato una gioia immensa. Ciò che più mi ha colpito è stato il legame con le altre ragazze e l’atmosfera di complicità e gioia vissuta nei giorni di preparazione”.

Dal 2007, Elvia Venosa è la mente e l’anima del Gran Ballo Viennese di Roma. Con tenacia, continua a trasmettere i valori di un tempo, pur restando contemporanea: «Le partecipanti al ballo portano con sé bellezza e vivacità, affrontando un’esperienza che, seppur fuori moda, le arricchisce e le prepara a un futuro pieno di speranza».

In questa edizione sono intervenute delegazioni del governo austriaco, tra cui S.E Martin Eichtinger, S.E. Giovanni Pugliesi, Debora Lepre, Luise Däger-Gregori e Volker Reifenberger. Personaggi dello sport e dello spettacolo, come Rigivan Ganeshamoorthy, Stefano Pantano, Francesca Tocca, Umberto Gaudino e altri, hanno partecipato con entusiasmo. La serata è stata arricchita da spettacoli suggestivi, come l’esibizione di danza classica e il canto di Samantha Discolpa.

La serata è stata preceduta da una settimana intensa, durante la quale le partecipanti hanno seguito lezioni di bon ton, cosmetica e valzer. Una novità dell’anno è stata il corso di portamento tenuto da Francesca Tocca, ballerina professionista, che ha trasmesso alle ragazze la sua eleganza innata.

Il Charity Ball si avvale del patrocinio della Città di Vienna, dell’Ambasciata d’Austria in Italia e del Ministero della Difesa Austriaca.