Giusina in cucina & Friends dal 16 novembre su Food Network: un viaggio gastronomico in compagnia di chef stellati

L’amatissima Giusina torna in televisione con una nuova ed entusiasmante versione del suo programma culinario. Dal 16 novembre, ogni sabato alle 15:45 su Food Network (canale 33), andrà in onda “Giusina in cucina & Friends“, uno spin-off che promette di unire la tradizione siciliana alle specialità regionali italiane.

Il Nuovo Format

Il programma si rinnova accogliendo nei fornelli di Giusina un cast d’eccezione di esperti del settore gastronomico:

Fulvio Marino : maestro panificatore e mugnaio di terza generazione

: maestro panificatore e mugnaio di terza generazione Fabrizio Nonis : rinomato macellaio e presentatore televisivo

: rinomato macellaio e presentatore televisivo Antonella Ricci : Chef dell’Osteria Ricci di Milano

: Chef dell’Osteria Ricci di Milano Francesca Caldarelli : event and food designer dei locali milanesi “Penelope A Casa” e “The Dome”

: event and food designer dei locali milanesi “Penelope A Casa” e “The Dome” Fabio Esposito : imprenditore e personaggio televisivo

: imprenditore e personaggio televisivo Angelo Roccavilla: proprietario del ristorante “L’angolo di casa” a Milano

Le Ricette a Quattro Mani

Ogni puntata prevede la realizzazione di due ricette: una della tradizione siciliana e una legata alle origini dell’ospite. Ecco alcune delle preparazioni in programma:

Con Fulvio Marino:

Pastieri ragusani (tortini farciti)

Pane di enkir con farina di farro monococco

Con Fabrizio Nonis:

Cassatedde fritte di tuma

Smash burger con prodotti tipici friulani e veneti

Con Antonella Ricci:

Mezze lune di pasta fresca al sugo di salsiccia

Bombette pugliesi in salsa al vincotto

Con Francesca Caldarelli:

Pasticcio di Natale di Noto

Cacionetti di Nonna Mary

Con Fabio Esposito:

Cotolette di pesce spada con insalata eoliana

Linguine con polipi alla luciana

Con Angelo Roccavilla:

Caponata di polipetti

Fusilloni con gamberi, guanciale e crema di latte allo zafferano

Dove e Quando Vedere il Programma

“Giusina in cucina & Friends”, prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery, sarà trasmesso su Food Network (canale 33 del Digitale Terrestre e 53 di Tivùsat). Tutte le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda televisiva.