Con la sfida tra Belgio e Italia in programma questa sera, è l’occasione perfetta per celebrare alcuni dei migliori giocatori belgi che hanno lasciato il segno nel campionato italiano. Nel corso degli anni, molti giocatori provenienti dal Belgio hanno conquistato i cuori dei tifosi italiani con le loro abilità e il loro spirito di gioco. In questo articolo, esploriamo i calciatori del Belgio con il maggior numero di presenze in Serie A.

Il legame tra Belgio e Serie A

Negli ultimi decenni, il campionato di Serie A ha visto affermarsi giocatori di molte nazionalità diverse. Il Belgio, pur non avendo mai avuto un flusso costante di giocatori nel campionato italiano, ha comunque prodotto alcuni talenti che hanno saputo farsi notare e diventare veri protagonisti. Vediamo chi sono i giocatori belgi che hanno registrato più presenze nella Serie A.

I calciatori belgi con più presenze in Serie A

1. Radja Nainggolan

Presenze: 367

Esordio: 7 febbraio 2010

Squadre: 3

Ruolo: Centrocampista centrale

Radja Nainggolan è senza dubbio uno dei giocatori belgi più iconici della Serie A. Con un totale di 367 presenze, il centrocampista di origine indonesiana ha militato in squadre come il Cagliari, la Roma e l’Inter. La sua tenacia, combinata a un’incredibile capacità di recupero e visione di gioco, lo hanno reso uno dei giocatori più apprezzati dagli allenatori e dai tifosi italiani.

2. Dries Mertens

Giocatori del Belgio con più presenze in Serie A: il meglio della storia del campionato italiano

Presenze: 295

Esordio: 25 agosto 2013

Squadra: Napoli

Ruolo: Seconda punta

Dries Mertens è entrato nel cuore dei tifosi del Napoli, dove ha costruito gran parte della sua carriera italiana. Il suo stile di gioco veloce e tecnico, unito a una straordinaria abilità realizzativa, ha reso il belga uno dei bomber più prolifici del club partenopeo. Con 295 presenze, Mertens è diventato una leggenda del Napoli.

3. Luis Oliveira

Presenze: 257

Esordio: 6 settembre 1992

Squadre: 3

Ruolo: Punta centrale

Tra i primi belgi a lasciare un segno importante in Italia, Luis Oliveira ha giocato in squadre come Cagliari, Fiorentina e Catania. Il suo talento nel segnare gol e il suo stile di gioco spettacolare hanno fatto di lui uno dei beniamini del pubblico. Con 257 presenze, è uno dei belgi più presenti nella storia della Serie A.

4. Gaby Mudingayi

Presenze: 213

Esordio: 1 ottobre 2005

Squadre: 4

Ruolo: Mediano

Gaby Mudingayi, centrocampista belga, ha militato in diverse squadre italiane tra cui Bologna e Lazio. Con la sua fisicità e abilità difensiva, è stato un giocatore fondamentale per ogni squadra in cui ha militato, totalizzando 213 presenze nel campionato italiano.

5. Jean-François Gillet

Presenze: 171

Esordio: 19 novembre 2000

Squadre: 3

Ruolo: Portiere

Jean-François Gillet è uno dei portieri belgi più noti nella Serie A. Con esperienze in squadre come Bari e Torino, ha accumulato un totale di 171 presenze. La sua esperienza tra i pali e le sue parate spettacolari hanno contribuito a consolidare la sua reputazione in Italia.

Altri giocatori belgi che hanno fatto la storia

Ecco alcuni altri nomi noti tra i belgi che hanno accumulato presenze significative in Serie A:

Alexis Saelemaekers – Ala destra, 144 presenze, esordio il 2 febbraio 2020.

– Ala destra, 144 presenze, esordio il 2 febbraio 2020. Romelu Lukaku – Punta centrale, 139 presenze, esordio il 26 agosto 2019.

– Punta centrale, 139 presenze, esordio il 26 agosto 2019. Georges Grün – Difensore centrale, 132 presenze, esordio il 9 settembre 1990.

– Difensore centrale, 132 presenze, esordio il 9 settembre 1990. Dennis Praet – Centrocampista centrale, 121 presenze, esordio il 28 agosto 2016.

Questi giocatori, ognuno con le proprie caratteristiche, hanno contribuito a rendere speciale la presenza belga in Italia, portando nel campionato una combinazione di abilità tecniche, forza fisica e intelligenza tattica.

L’impatto dei giocatori belgi in Serie A

I calciatori belgi hanno apportato un grande valore alla Serie A, dimostrando che il Belgio è una fucina di talenti calcistici. La maggior parte di questi giocatori si è adattata bene al calcio italiano, dimostrando una notevole versatilità e capacità di integrarsi nei sistemi di gioco delle varie squadre. Questo ha permesso loro di accumulare molte presenze e di lasciare un segno profondo nella storia del calcio italiano.

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/