Gialappashow su Tv8: terza puntata con Caterina Balivo e Brunori Sas il 4 novembre 2024

Una serata di risate e musica

La nuova puntata del programma cult della Gialappa’s Band torna in prima visione assoluta su TV8 lunedì 4 novembre alle 21.30, con la possibilità di seguirlo anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Al timone della conduzione troviamo l’irresistibile Mago Forest affiancato dalla brillante Caterina Balivo in veste di co-conduttrice.

Cast stellare e performance d’eccezione

L’episodio si apre con un duetto inedito tra Matilda De Angelis e Brenda Lodigiani, che intrattengono il pubblico con un divertente siparietto al citofono. La serata raggiunge l’apice musicale con l’esibizione di Brunori Sas, accompagnato dai Neri per Caso e Whitemary, che regala una versione unica di “Quelli che benpensano” di Frankie Hi-Nrg.

Imitazioni e sketch esilaranti

Il programma si arricchisce di performance comiche di alto livello:

che torna a interpretare Ilary Blasi in “Quasi Unica – Ilary” Marcello Cesena e Simona Garbarino in “Sensualità a corte” con Antonella Elia

Doppi ruoli e parodie

Il varietà si arricchisce con le interpretazioni di:

in un doppio ruolo: Jannik Sinner e Fabrizio Corona Max Giusti che dà vita alle parodie di Aurelio De Laurentiis e Alessandro Borghese

Il marchio Gialappa’s

Marco Santin e Giorgio Gherarducci mantengono la loro impronta inconfondibile commentando i momenti più divertenti del web, della TV e del calcio internazionale. Gli appassionati potranno ritrovare il loro stile anche in TV8 Gialappa’s Night, il programma dedicato alla Champions League in seconda serata.