Geolier torna con “Dio lo sa – Atto II”: il 22 novembre il nuovo capitolo dell’album dei record

Il fenomeno Geolier si prepara a chiudere un 2024 straordinario con l’uscita di “Dio lo sa – Atto II“, secondo capitolo del suo album già certificato triplo platino, in arrivo il 22 novembre per Warner Music Italy. Un ritorno che segna l’ennesimo capitolo di una storia artistica in continua ascesa.

Un’ascesa inarrestabile

A soli 24 anni, il rapper napoletano ha già riscritto la storia della musica italiana, affermandosi come l’artista italiano più ascoltato sulle piattaforme di streaming nel 2024. Un successo che va oltre i numeri, testimoniando la capacità di parlare a un’intera generazione.

Le edizioni speciali

Per celebrare questo nuovo capitolo, l’album sarà disponibile in diverse edizioni da collezione:

CD autografato per i fan più tradizionalisti

Vinile rosso trasparente in edizione limitata

Vinile rosso trasparente autografato per i collezionisti

Vinile edizione liquid autografata in tiratura speciale

Un artista a tutto tondo

Il debutto letterario

Il 19 novembre segna un momento storico con la pubblicazione di “Per sempre“, il suo primo libro autobiografico. Un racconto intimo e sincero che svela il percorso umano e artistico di uno dei fenomeni più autentici della musica italiana contemporanea.

I numeri di un successo straordinario

La carriera di Geolier è caratterizzata da risultati impressionanti:

80 dischi di platino che testimoniano il successo commerciale

37 dischi d’oro a conferma della qualità artistica

Primo posto nelle classifiche Spotify e FIMI 2023

e 2023 253,1 milioni di visualizzazioni su VEVO

Incremento del 270% nelle vendite fisiche rispetto all’album precedente

8.499.599 streams nelle prime 24 ore dal lancio

Il tour monumentale del 2025

Un successo senza precedenti

Il tour nei palasport ha già raggiunto numeri da record con 350.000 biglietti venduti, dimostrando una capacità di richiamo eccezionale:

Multiple date sold out nelle principali città

Raddoppi e triplette a grande richiesta

L’evento speciale all’Ippodromo di Agnano di Napoli

Il calendario completo

Il tour toccherà le principali città italiane:

15 marzo: Jesolo – Palazzo del Turismo (data zero)

21-22 marzo: Milano – Unipol Forum

23 marzo: Torino – Inalpi Arena

25 marzo: Bologna – Unipol Arena

28-30 marzo: Roma – Palazzo dello Sport

25 luglio: Napoli – Ippodromo di Agnano

Il 2024: un anno di trionfi

L’anno ha visto Geolier protagonista di momenti storici:

La memorabile partecipazione al Festival di Sanremo con “I p’ me, tu p’ te”, certificata quattro volte platino

con “I p’ me, tu p’ te”, certificata quattro volte platino Il successo della collaborazione con Ultimo in “L’ultima poesia” (triplo platino)

in “L’ultima poesia” (triplo platino) Il trionfo di “El pibe de oro” (disco di platino)

Lo storico record di tre concerti consecutivi sold out allo Stadio Maradona di Napoli

Riconoscimenti internazionali

Il successo di Geolier ha varcato i confini nazionali:

Debutto nella Top 50 Global di Spotify

di Spotify Presenza nella Billboard Global 200

Prima posizione nelle classifiche italiane di Apple Music

“Dio lo sa – Atto II” si prepara così a consolidare ulteriormente il successo di un artista che ha saputo ridefinire i confini del rap italiano, portando la sua musica ben oltre le barriere geografiche e stilistiche del genere, diventando un vero e proprio fenomeno culturale.