Como sfiora il colpaccio, il Genoa raggiunge il pari nel finale: un’emozionante serata a Marassi

Alla ricerca di un’inversione di rotta per superare una preoccupante serie di sconfitte, il Como ha quasi messo fine alla sua prima crisi stagionale. Tuttavia, negli ultimi istanti della partita, il Genoa ha agguantato il pareggio. Il settimo corner per i rossoblù è stato decisivo: Vogliacco, approfittando di un preciso passaggio di Pinamonti, ha siglato il gol che ha dato al tecnico Gilardino il secondo risultato positivo in appena quattro giorni. Per Fabregas, che non assapora il gusto della vittoria da ben sei gare, quell’unico punto sembra una sorta di maledizione, soprattutto dopo l’1-1 ottenuto a Genova. Zone calde della retrocessione riservano sempre delle sorprese, anche in autunno. Sebbene lo scontro diretto avesse offerto una possibilità di redenzione, le tre sconfitte consecutive pesano ancora sulla squadra. Il momentaneo vantaggio segnato da Da Cunha si è rivelato solo un’effimera illusione, con entrambe le squadre che ora condividono la quota di dieci punti in classifica.

Paz al centro della scena

Il Como ha dimostrato il suo consueto spirito intraprendente sin dall’inizio. Durante il primo quarto d’ora a Marassi, la squadra ha tentato ben cinque volte di andare in rete, riuscendoci al sesto tentativo. Nico Paz, con un tiro che ha costretto Leali ad allungarsi, ha preparato la strada per il vantaggio di Fabregas. Nonostante una difesa genoana schierata e Pinamonti a terra, il Como ha dominato gli inizi del match. Da Cunha ha firmato l’1-0 grazie a un assist millimetrico dello stesso Paz. Il Como, però, non ha capitalizzato ulteriormente, sprecando un’opportunità clamorosa con Fadera, che ha mancato il raddoppio.

La riscossa del Genoa

Nello stadio dove ha aperto la sua stagione di ritorno in Serie A, con il match di Coppa Italia e il conseguente infortunio di Varane, il Como ha raddoppiato il conto dei gol, ma la realizzazione di Cutrone è stata annullata per fuorigioco. L’incontro familiare tra Fabregas e Balotelli si è svolto nella ripresa, mentre il Genoa cercava opportunità con Ekhator e Pinamonti, sebbene siano state poche. Balotelli, subentrato a venti minuti dalla fine, ha creato scompiglio: ha provocato l’ammonizione di Kempf e, successivamente, ha ricevuto un cartellino giallo per una reazione istintiva. L’episodio finale ha premiato la determinazione del Genoa, con Vogliacco che, sfruttando un errore di Nico Paz, ha siglato il gol del pareggio.

