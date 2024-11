L’Artemio Franchi si prepara ad ospitare una sfida dalle mille sfaccettature tra Fiorentina e Hellas Verona, in programma domenica 10 novembre alle 15:00. I viola cercano la sesta vittoria consecutiva, mentre i gialloblù vogliono confermare il loro peculiare record di “squadra senza pareggi”.

Il momento magico della Fiorentina

La squadra di casa sta vivendo un periodo straordinario: cinque vittorie consecutive in campionato e la possibilità di centrare la sesta, impresa che non riesce dal periodo febbraio-aprile 2018, quando sulla panchina sedeva Stefano Pioli.

Statistiche a confronto

Statistica Fiorentina Hellas Verona Vittorie consecutive 5 – Gol in casa (ultime 8) 2.5 di media – Tocchi in area/gol 1 gol ogni 11 tocchi 1 gol ogni 8.4 tocchi Vittorie negli scontri diretti 31 15

L’efficacia in area

Una delle chiavi del match sarà l’efficacia in area di rigore: il Verona vanta il miglior rapporto tra palloni giocati in area avversaria e gol segnati del campionato (una rete ogni 8.4 tocchi), mentre la Fiorentina è terza in questa speciale classifica con un gol ogni 11 tocchi, dietro solo al Monza (1 ogni 10.8).

La strana stagione del Verona

La squadra dei senza pareggio

Gli scaligeri presentano una particolarità unica: sono una delle sole tre squadre nei top 5 campionati europei a non aver ancora pareggiato una partita in questa stagione (4 vittorie e 7 sconfitte), in compagnia di Barcellona e Le Havre. L’ultimo pareggio risale al maggio scorso contro l’Inter (2-2).

Il rendimento esterno preoccupante

Dopo due vittorie consecutive in trasferta, il Verona ha incassato quattro sconfitte di fila lontano dal Bentegodi, subendo ben 12 reti (media di 3 a partita). Un’altra sconfitta esterna consecutiva sotto lo stesso allenatore non si vede dalla stagione 2017/18, quando con Fabio Pecchia arrivarono otto ko di fila.

I protagonisti attesi

Il momento di Kean

Moise Kean sta vivendo una stagione di rinascita: 6 partecipazioni al gol (5 reti, 1 assist) in questo campionato, eguagliando in una manciata di partite quanto fatto nelle precedenti due stagioni in 47 presenze. L’attaccante cerca il terzo match consecutivo a segno, impresa che gli è riuscita solo due volte nei top 5 campionati europei.

Il killer dei primi minuti

Casper Tengstedt si sta rivelando un vero specialista dei primi 15 minuti di gioco: tre dei suoi quattro gol stagionali sono arrivati in questo frangente, record in Serie A e secondo solo a Erling Haaland (4) nei principali campionati europei.

Le chiavi tattiche del match

Il fattore Franchi

La Fiorentina vanta numeri impressionanti in casa: almeno due gol segnati in sette delle ultime otto partite casalinghe di Serie A, con una media di 2.5 reti a partita. L’unica eccezione è stato lo 0-0 contro il Venezia lo scorso agosto.

La tradizione recente

Il Verona ha interrotto una serie negativa di otto partite senza vittorie contro la Fiorentina nell’ultimo confronto diretto e ora cerca due successi consecutivi contro i viola per la prima volta dal 2019. Tuttavia, al Franchi i padroni di casa hanno vinto gli ultimi due confronti senza subire gol.

Le prospettive

La sfida si preannuncia ricca di gol, vista l’efficacia offensiva di entrambe le squadre. La Fiorentina cerca la sesta vittoria consecutiva per consolidare la sua posizione in alta classifica, mentre il Verona vuole sfatare il tabù trasferta e confermare la sua tradizione positiva contro i viola (15 vittorie, come contro il Cagliari, record per i gialloblù).

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/