Fiorentina show al Franchi: tripletta di Kean stende il Verona 3-1

Firenze si scopre in paradiso in una domenica che rimarrà nella storia. La Fiorentina vola in vetta alla classifica, anche se solo momentaneamente, grazie a una prestazione magistrale di Moise Kean, autore di una tripletta che ha fatto impazzire il Franchi e messo al tappeto il Verona di Zanetti.

La serata perfetta

Il popolo viola si è ritrovato a vivere un pomeriggio da sogno, con la squadra di Palladino che agguanta la sesta vittoria consecutiva in campionato, eguagliando il record dell’era Pioli della stagione 2017-18. Un successo che proietta la Fiorentina nelle zone nobili della classifica, in una posizione che fa sognare l’intera città.

L’avvio fulminante

Il match si è acceso dopo appena quattro minuti, quando una serie di giocate in velocità ha permesso a Kean di sbloccare il risultato. Un’azione da manuale: recupero di Ranieri su Suslov, appoggio di Gosens per Beltran, verticalizzazione per l’ex Juventus che ha superato Magnani in velocità prima di battere Montipò con un preciso rasoterra.

La reazione scaligera

Il Verona non si è disunito e ha trovato il pareggio al 18′ con Serdar, bravo a sfruttare una riconquista su Bove e a battere De Gea dai venti metri. Un gol che ha momentaneamente frenato l’entusiasmo viola, con la squadra che ha attraversato una fase di appannamento, faticando a creare occasioni nitide se non per un tentativo di Colpani neutralizzato da Coppola allo scadere del primo tempo.

La ripresa di carattere

Nonostante un avvio di secondo tempo incerto, con Tengstedt vicino al vantaggio ospite dopo appena 29 secondi, la Fiorentina ha progressivamente preso in mano le redini del gioco. Il nuovo vantaggio porta ancora la firma di Kean, che su corner di Adli anticipa Coppola con uno splendido colpo di punta che si insacca nel sette.

Il sigillo finale

Zanetti ha tentato di ribaltare la partita con una serie di cambi tattici, passando prima al 4-1-4-1 e poi al 4-4-2, ma Palladino ha gestito la situazione con maestria. L’inserimento di Richardson e Kouame ha dato nuova linfa alla manovra viola, mentre Kayode e Parisi hanno garantito copertura sulle fasce.

Il capolavoro finale porta ancora la firma di Kean: al 92′, su assist studiato di De Gea, l’attaccante ha bruciato Daniliuc in velocità prima di depositare il pallone nell’angolino con un preciso diagonale. Una tripletta che consegna alla storia una Fiorentina sempre più protagonista di questo campionato.