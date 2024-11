La rinascita di Moise Kean: da scommessa a trascinatore della Fiorentina dei record

Nel calciomercato, a volte, sono le intuizioni più coraggiose a regalare le soddisfazioni più grandi. La Fiorentina lo sa bene, e l’investimento di 13 milioni di euro per Moise Kean si sta rivelando uno di quei colpi che possono cambiare il volto di una squadra. Un’operazione studiata nei minimi dettagli, con pagamenti dilazionati in quattro esercizi e bonus fino a 5 milioni, coronata da un contratto fino al 2029 e una clausola rescissoria da 52 milioni che sa tanto di dichiarazione d’intenti.

Il ragazzo di Vercelli sta ripagando la fiducia con una stagione che sta riscrivendo i parametri dell’attacco viola. I numeri parlano chiaro e, sorprendentemente, superano persino quelli del Dusan Vlahovic dei tempi d’oro. Mentre il serbo, nel suo anno migliore in viola, aveva timbrato una sola volta il cartellino nelle prime undici giornate, Kean ha già gonfiato la rete in cinque occasioni. Un confronto ancora più interessante emerge dagli expected goals: Vlahovic sottoperformava rispetto alle attese (3.93 xG per un solo gol realizzato), mentre Kean mantiene un rendimento più costante e vicino alle stime (7.17 xG per 5 reti).

La maledizione del numero nove sembrava un destino ineluttabile per i viola dopo l’addio di Vlahovic. Una processione di attaccanti – Cabral, Piatek, Jovic, Nzola, Belotti, Beltran, persino Kouame – aveva tentato invano di colmare quel vuoto che sembrava incolmabile. Ma Kean ha fatto di più che segnare gol: ha portato quella concretezza che mancava, quella capacità di essere decisivo nei momenti chiave che trasforma le buone squadre in squadre vincenti.

La Conference League è diventata il suo parco giochi personale con tre reti che hanno contribuito al cammino europeo della squadra. Ma è stata la rete contro il Torino, nella sua terra natia, a certificare definitivamente il suo status di nuovo leader tecnico della squadra. Un gol che ha spezzato un’inerzia ostile e ha dimostrato quella fame di vittoria che contraddistingue i grandi attaccanti.

Le parole di Kean rivelano una maturità inaspettata: nessuna sorpresa per i risultati ottenuti, solo la consapevolezza che il duro lavoro paga sempre. Le sette vittorie consecutive non sono un caso per chi, come lui, crede che “dare il cento per cento in ogni partita” sia l’unica strada per il successo.

A Torino, sponda bianconera, qualcuno sta sicuramente facendo i conti con il rimpianto. I 9 gol a cui ha preso parte finora con la Fiorentina (8 reti e un assist) rappresentano già il suo record personale in Serie A, superando quanto fatto in 40 partite con la Juventus nella stagione 2022-23.

Raffaele Palladino non nasconde la sua soddisfazione per avere a disposizione un giocatore di tale spessore. “Le partite come quella di Torino si vincono con la scaltrezza”, ha dichiarato il tecnico viola, “e questi giocatori speciali sanno tirare fuori dal cilindro le giocate che fanno la differenza”.

In un calcio sempre più dominato dai numeri e dalle statistiche, la storia di Kean alla Fiorentina ricorda che a volte le scommesse più audaci sono quelle che pagano i dividendi più alti. E mentre il campionato entra nel vivo, i tifosi viola possono finalmente tornare a sognare, guidati dal loro nuovo principe del gol.