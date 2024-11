Una Fiorentina irriconoscibile caduta a Cipro: stop alla striscia vincente

La Fiorentina ha subito una brusca frenata nel suo percorso di successi, interrompendo una serie positiva di sette vittorie tra campionato e coppe con una sconfitta sul campo cipriota dell’Apoel. Abituata a gestire due squadre distinte – una per il campionato e l’altra per le competizioni europee – la formazione di Palladino ha faticato a esprimere il gioco incisivo visto negli ultimi mesi.

A Nicosia, il tecnico ha optato per diversi cambiamenti rispetto alla formazione che ha affrontato il Torino, mantenendo Richardson come unico titolare in campo, ma con un ruolo diverso rispetto al solito. Tuttavia, la squadra non è riuscita a mostrare la solita identità e determinazione. Quando ritmo, passaggi e azioni verticali sono eseguiti in modo adeguato, i risultati arrivano; altrimenti, gli errori nella costruzione e nel posizionamento possono risultare fatali.

La serata negativa è iniziata con un primo tempo deludente, culminato nella rete dell’Apoel al 37° minuto. Donis, sfruttando uno scambio con El Arabi, ha superato i difensori Ikoné e Kayode per poi battere Terracciano con un tocco calibrato. Nonostante i tentativi di Richardson e Mandragora, la Fiorentina ha subito un secondo gol in recupero, complice un’uscita incerta di Moreno e un errore di rinvio di Kayode che ha favorito Abagna.

Nella ripresa, Palladino ha cercato di invertire la rotta, inserendo Beltran, Dodo e Ranieri per riorganizzare la squadra. I cambi hanno portato nuova energia, e nel 29°, una combinazione tra Beltran, Ikoné e Kouame ha portato al gol del francese, riaprendo la partita con un preciso tiro rasoterra.

Nonostante gli sforzi, il secondo tempo è stato caratterizzato da interruzioni e poche manovre fluide. La Fiorentina ha tentato di trovare il pareggio tra difficoltà e contrattacchi degli avversari, ma senza successo. In conclusione, la confusione tattica e la mancanza di concretezza hanno lasciato la situazione immutata dopo il gol di Ikoné, sollevando interrogativi sulla strategia in Conference League e complicando il cammino verso gli ottavi.