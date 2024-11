Fiorentina all’assalto dell’Europa: Palladino cerca l’ottava meraviglia e punta alla storia

In una notte che profuma di storia, la Fiorentina si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua avventura europea. Non è solo una questione di punti o di qualificazione, anche se battere l’Apoel significherebbe ipotecare il passaggio del turno, con le successive sfide contro Pafos e Lask da giocare entrambe al Franchi. C’è molto di più in palio: c’è la possibilità di raggiungere l’ottava vittoria consecutiva, guardando con ambizione a quota dieci successi che rappresenterebbero un record storico per il club viola.

Raffaele Palladino si presenta a questo appuntamento con le idee chiare e una convinzione che traspare dalle sue parole: “Chi dice che la Conference è snobbata? Da noi sicuramente no. È una competizione europea, la mia prima esperienza internazionale e ho grandi motivazioni, le stesse che vedo nei miei giocatori”. Il tecnico viola ha costruito un gruppo che non conosce gerarchie fisse, dove il turnover non è un rischio ma un’opportunità. Lo dimostra la scelta di lasciare a Firenze Kean e Cataldi, continuando sulla strada di una rotazione intelligente che finora ha dato risultati straordinari.

La Fiorentina di quest’anno ha un’identità precisa, forgiata attraverso un percorso di crescita che Palladino descrive con orgoglio: “Ci abbiamo messo un po’ di tempo per trovare gli automatismi, ma piano piano abbiamo costruito la squadra nel modo giusto. Questo è il vestito migliore che possiamo mettere”. Un abito su misura che veste perfettamente una squadra che sembra aver trovato la quadratura del cerchio.

Al centro dell’attacco, i riflettori saranno puntati su Christian Kouame. L’attaccante ivoriano, che ha recentemente rinnovato il suo contratto fino al 2027 accettando anche una riduzione dell’ingaggio, rappresenta perfettamente lo spirito di questa squadra. Un giocatore che può essere tecnicamente discutibile ma che ha dimostrato un attaccamento ai colori viola fuori dal comune. Non è un caso che dopo il suo discorso nello spogliatoio di Empoli la squadra abbia trovato una svolta decisiva.

La formazione che scenderà in campo vedrà Terracciano tra i pali, confermato come portiere di coppa dopo che De Gea si è preso la titolarità in campionato. La difesa sarà composta da Kayode, Martinez Quarta, Moreno e capitan Biraghi. A centrocampo spazio alla coppia Mandragora–Adli, mentre in attacco Ikoné cercherà di sfruttare l’aria di Conference per mandare segnali importanti al suo allenatore. Beltran, in un momento di forma eccezionale, agirà sulla trequarti, con la possibilità di vedere Parisi in una posizione inedita sulla fascia sinistra.

C’è qualcosa di speciale nell’aria del Franchi in queste notti europee. Il ricordo delle finali perse a Praga e Atene brucia ancora, ma ha lasciato in eredità una fame di vittorie che questa nuova Fiorentina vuole trasformare in trofei. La strada è ancora lunga, ma il cammino intrapreso sembra quello giusto.