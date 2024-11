Il mio Natale: Fausto Leali celebra 80 anni con un album di classici natalizi

La voce inconfondibile di Fausto Leali torna a incantare con “Il mio Natale“, un album speciale che celebra otto decenni di vita e musica. Il progetto, in uscita il 22 novembre in CD e il 6 dicembre in vinile bianco autografato per Warner Music Italy, raccoglie alcuni dei brani più amati del periodo festivo.

Fausto Leali – Il Mio Natale

Un progetto nato dall’amore per la tradizione

L’album, ideato dal manager Pasquale Mammaro e prodotto da Luca Chiaravalli con la supervisione di Renato Tanchis, rappresenta un viaggio attraverso classici intramontabili e un inedito che celebra l’amore in tutte le sue forme.

La tracklist

Il disco include interpretazioni uniche di brani immortali:

“Così Celeste”

“Over the Rainbow”

“Jingle Bell Rock”

“Hallelujah”

“What a Wonderful World”

“Happy Xmas (War is Over)”

“Amazing Grace”

“It’s a Man’s Man’s Man’s World”

“Astro del Ciel”

L’inedito “Amo tutto”

La visione artistica

Luca Chiaravalli, produttore del progetto, ha saputo valorizzare la versatilità vocale di Leali attraverso arrangiamenti su misura. “Quando Fausto apre bocca trasforma tutto in qualcosa di speciale”, racconta Chiaravalli. “La sua versatilità ci ha permesso di mettere in luce tutte le sue potenzialità vocali”.

Le parole di Fausto Leali

L’artista ha condiviso la sua visione del progetto: “Abbiamo scelto brani natalizi, ma non solo, perché ci sono canzoni che, pur non essendo prettamente natalizie, sono legate a quella speciale atmosfera che si respira nelle feste”. La scelta include brani come “Over the Rainbow”, che richiama i momenti in famiglia davanti alla TV durante le festività.

L’inedito “Amo tutto”

Il nuovo brano rappresenta il cuore del progetto. “È festosa e positiva: un vero inno non solo all’amore ma alla vita”, spiega Leali. “L’uomo sa fare cose grandi: giocattoli per bambini, attraversare gli oceani e il cielo, ma a muoverlo a dare energia e impulso è sempre e solo l’amore”.

A ottant’anni, Fausto Leali regala un album che è una vera dichiarazione d’amore alla vita e alla musica, sperando di trovare posto sotto gli alberi di Natale degli italiani come testimonianza di gratitudine e celebrazione dell’amore in tutte le sue forme.