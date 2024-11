Emma Marrone annuncia una pausa dopo il tour: ‘Ho bisogno di dormire e stare con gli amici’ – Niente Sanremo 2025

Il 2024 si sta rivelando un anno di svolta per Emma Marrone, artista che ha saputo conquistare il cuore del pubblico italiano con la sua voce potente e la sua autenticità. Dopo mesi intensi di performance dal vivo e nuove release musicali, la cantante ha annunciato una decisione importante: prendersi una pausa dal palcoscenico per dedicarsi a se stessa e ai propri affetti.

La notizia è emersa durante una lunga e intima intervista al Corriere della Sera, dove Emma ha aperto il suo cuore, condividendo riflessioni profonde sul suo percorso artistico e personale. “Mi fermo“, ha dichiarato con la schiettezza che la contraddistingue, “Ho bisogno di dormire, di fare cene con gli amici, di respirare e di godermi quello che è accaduto dall’uscita del disco in poi”. Parole che rivelano non solo stanchezza, ma soprattutto il desiderio di assimilare e metabolizzare i successi e le emozioni vissute nell’ultimo periodo.

Dal suo trionfo ad “Amici” nel 2010, la carriera di Emma è stata un crescendo di successi e evoluzione artistica. La sua capacità di reinventarsi l’ha portata a esplorare nuovi territori musicali, come dimostrano le recenti collaborazioni con artisti della scena rap e urban. La partnership con Lazza in “Amore cane” ha sorpreso il pubblico per la sua freschezza, mentre il duetto sanremese con Bresh ha confermato la sua versatilità artistica. L’ultima collaborazione con Olly in “Ho voglia di te” ha ulteriormente consolidato il suo ruolo di ponte tra diverse generazioni musicali.

Ma il percorso di Emma non è stato solo rose e fiori. La vita l’ha messa davanti a sfide importanti, che ha affrontato sempre a testa alta. La battaglia contro il tumore e la recente, dolorosa perdita di papà Rosario hanno segnato profondamente la sua esistenza, senza però mai scalfire la sua determinazione e il suo amore per la musica. Proprio questi momenti difficili sembrano aver contribuito alla sua decisione di prendersi una pausa, una scelta che appare ancora più saggia alla luce delle sue esperienze passate.

La sua visione della musica contemporanea rivela una maturità artistica notevole. Parlando del rap, Emma ha sottolineato l’importanza di mantenere “uno sguardo più aperto” verso i nuovi generi musicali. “Come il pop ha le sue linee guida, anche il rap ha un immaginario fatto di testi forti e scomodi. Dietro quello stile ci sono persone perbene e credo che alla musica si debba lasciare libertà di espressione”, ha spiegato, dimostrando una comprensione profonda delle dinamiche musicali contemporanee.

La decisione di prendersi una pausa è così radicata che nemmeno una chiamata di Carlo Conti per il Sanremo 2025 potrebbe farle cambiare idea. “Non ce la faccio proprio“, ha ammesso con onestà, “Ho bisogno di un momento per me”. Una risposta che sottolinea quanto questa pausa non sia un capriccio, ma una necessità profonda di riconnessione con se stessa e con la sua vita al di fuori dei riflettori.

Questa non è certamente la fine del percorso artistico di Emma, ma piuttosto un momento di riflessione e ricarica. La sua carriera ancora molto luminosa promette nuovi capitoli entusiasmanti, ma per ora è tempo di rallentare, di godere dei momenti semplici della vita, di quelle cene con gli amici troppo spesso rimandate e di quel riposo necessario per tornare più forte di prima.

Il successo dei suoi recenti concerti nei palazzetti dimostra che il pubblico continua a seguirla con immutato affetto, un sostegno che le permetterà di prendersi tutto il tempo necessario per questo momento di pausa, sapendo che i suoi fan saranno lì ad attenderla per i prossimi capitoli della sua storia artistica.