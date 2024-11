Nel panorama musicale italiano, l’uscita di “Feeling” rappresenta molto più di una semplice collaborazione. Elodie e Tiziano Ferro, due artisti che hanno ridefinito i confini del pop italiano in epoche diverse, si incontrano in un brano che celebra le radici dell’R&B mescolandole con sonorità contemporanee. La produzione di Golden Years crea un ponte sonoro tra passato e presente, dove le influenze della black music americana si fondono con la sensibilità melodica italiana.

La canzone si apre con un’introduzione frammentata, dove le voci dei due artisti si rincorrono e si intrecciano, creando un dialogo intimo che accompagna l’ascoltatore in diversi scenari urbani: “Ad un after alle sei”, “Dentro il bagno, un’ora ad una festa a L.A.”, “Nell’ascensore di un hotel”. Questi luoghi, apparentemente casuali, diventano le coordinate di una mappa emotiva dove si consuma una passione proibita.

Nel pre-ritornello, il verso “Mi odi come l’R&B” diventa una potente metafora della relazione stessa: complessa, intensa, a tratti conflittuale, proprio come il rapporto che la musica italiana ha sempre avuto con il genere R&B. Il riferimento ai “graffi di un CD” nella Porsche evoca una nostalgia tangibile, un passato che lascia tracce fisiche nel presente.

La voce di Elodie si muove con agilità tra note alte e basse, portando una modernità e una freschezza che si sposano perfettamente con il timbro caldo e profondo di Tiziano Ferro. Il bridge del brano cita esplicitamente le icone dell’R&B femminile – “Erykah, Missy, Aaliyah” – creando un legame diretto con la tradizione del genere e omaggiando le artiste che hanno aperto la strada.

“Feeling” esplora le complessità di una relazione che vive di momenti rubati e di incontri furtivi. Il testo naviga abilmente tra la descrizione di momenti di passione fisica e riflessioni più profonde sulla natura delle relazioni moderne.

La ripetizione del verso “Era bella la notte, era stupida” suggerisce un senso di rimpianto misto a nostalgia, mentre il ritornello martellante che ripete “Solo feeling” sembra quasi un tentativo di auto-convincimento, come se i protagonisti cercassero di sminuire la profondità dei loro sentimenti riducendoli a una mera attrazione fisica.

Il verso “Sei Satana che vive sulla mia spalla” introduce una dimensione quasi spirituale al conflitto interno dei protagonisti, divisi tra desiderio e morale. La metafora del “buco nell’acqua” per descrivere la relazione esistente di uno dei due protagonisti sottolinea la precarietà e l’instabilità delle relazioni moderne.

Il brano gioca magistralmente con il tempo, alternando:

Il verso “L’ultima gemma per non annoiarci” suggerisce come questa relazione sia diventata una sorta di dipendenza, un modo per sfuggire alla monotonia della vita quotidiana. La ripetizione di luoghi e situazioni (“nel parcheggio di un club”, “dentro il bagno”) crea una geografia emotiva della passione, dove ogni location diventa simbolo di un momento di abbandono.

Il testo esplora magistralmente il conflitto tra:

La frase “Ti ho amato, forse anche troppo, anche di più di nascosto” racchiude tutta la complessità emotiva della situazione, dove i sentimenti più profondi devono rimanere celati, aumentando paradossalmente la loro intensità.

Il brano si conclude con la ripetizione di “Solo feeling”, ma a questo punto della canzone, dopo aver esplorato tutte le sfumature della relazione, questa affermazione suona più come una domanda che come una certezza, lasciando l’ascoltatore a riflettere sulla natura effimera o profonda dei legami umani nell’era moderna.



[Intro: Elodie & Tiziano Ferro]

(Ad un after alle sei, quando eri con lei) Elodie

(Dentro il bagno, un’ora ad una festa a L.A.) Tiziano

(Nell’ascensore di un hotel) Ah-ah

(Al freddo, fuori da un set)

(Nel parcheggio di un club)



[Strofa 1: Tiziano Ferro & Elodie]

Sei Satana che vive sulla mia spalla

Che cammina insieme a me, Ghetto Blasta

La tua relazione è un buco nell’acqua

E tu ci cammini sopra e fai

‘sto silenzio quanto ci costa?

Forse più del Moysa

Vuoi rubare l’anima di una popstar? (Uh-uh-uh-uh)



[Pre-Ritornello 1: Elodie & Tiziano Ferro, Elodie, Tiziano Ferro]

Ma fai così

Mi odi come l’R&B

Abbiamo i graffi di un CD

Che è lì da qualche parte nella tua Porsche (Uh)

Profumo sui sedili

Che sa di noi senza vestiti

È stato solo feeling (È stato solo feeling)

Ti ho amato, forse anche troppo

Anche di più di nascosto



[Ritornello: Elodie & Tiziano Ferro, Elodie, Tiziano Ferro]

Ad un after alle sei quando eri con lei

Dentro il bagno, un’ora ad una festa a L.A

Nell’ascensore di un hotel

Al freddo, fuori da un set

Nel parcheggio di un club

Domenica era bella la notte, era stupida

(Era bella la notte, era stupida)

Tu eri un altro, io non ero l’unica (Uh)

Di me non ti fidi (No)

Solo feeling

Solo feeling



[Strofa 2: Elodie]

L’ultima gemma per non annoiarci

Un solo dilemma: sinceri o bugiardi?

Mi cercavi la sera tardi

E ti scrivevo solamente un indirizzo come ai taxi



[Pre-Ritornello 2: Elodie]

E sì, era bellissimo così

Gli specchi rotti ed i tuoi jeans

Ma ci ero andata un po’ sotto

Forse anche troppo

E in più di nascosto



[Ritornello: Elodie & Tiziano Ferro, Elodie, Tiziano Ferro]

Ad un after alle sei quando eri con lei

Dentro il bagno, un’ora ad una festa a L.A

Nell’ascensore di un hotel

Al freddo, fuori da un set

Nel parcheggio di un club

Domenica era bella la notte, era stupida

(Era bella la notte, era stupida)

Tu eri un altro, io non ero l’unica

Di me non ti fidi

Solo feeling

Solo feeling



[Bridge: Tiziano Ferro & Elodie]

Sei tra le poche anime al mondo che sa chi sono

Fottimi e poi offrimi da bere, come un Dom Pérignon

Erykah, Missy, Aaliyah, svegli dalla notte prima

Con il Ghetto Blasta ancora spaccavamo tutta Roma

Mi rincorre e fa paura e mi tortura

Pensieri ostili, you can dust it off and try again

(Dust it off and try again)

Ma era solo fe-fe-fe-fe-feeling



[Ritornello: Elodie & Tiziano Ferro, Elodie, Tiziano Ferro]

Ad un after alle sei quando eri con lei

Dentro il bagno, un’ora ad una festa a L.A

Nell’ascensore di un hotel

Al freddo, fuori da un set

Nel parcheggio di un club

Domenica era bella la notte, era stupida

(Era bella la notte, era stupida)

Tu eri un altro, io non ero l’unica (Uh)

Di me non ti fidi (No)

Solo feeling

Solo feeling