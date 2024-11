Elezioni USA 2024: Harris e Trump al fotofinish, una corsa che vale la Casa Bianca

L’America trattiene il respiro. A quattro giorni dalle elezioni presidenziali, la sfida tra Kamala Harris e Donald Trump si sta trasformando in uno dei duelli più serrati della storia politica americana. Sette Stati in bilico tengono in ostaggio il destino della nazione, in una corsa così equilibrata che anche i più esperti analisti esitano a fare pronostici.

Una nazione spaccata a metà

I numeri raccontano di un’America profondamente divisa, dove ogni decimale potrebbe fare la differenza. Gli aggregatori di sondaggi, veri e propri termometri dell’umore nazionale, offrono letture contrastanti della situazione. FiveThirtyEight, tradizionalmente più vicino alle posizioni progressiste, vede Harris in vantaggio dell’1,4%, con un 48,1% contro il 46,7% di Trump. Sul fronte opposto, RealClearPolitics, di tendenza conservatrice, assegna all’ex presidente un margine dello 0,4%, con il 48,4% contro il 48% della vice di Biden.

Ma la lezione del 2016 continua a echeggiare nelle menti degli analisti: il voto popolare, per quanto significativo, non è determinante nel sistema elettorale americano. Hillary Clinton ne sa qualcosa, avendo ottenuto tre milioni di preferenze in più di Trump ma perdendo la presidenza per appena 77.000 voti distribuiti strategicamente in tre Stati chiave. Una ferita ancora aperta nel campo democratico, che ha portato a una maggiore cautela nelle previsioni.

La battaglia nei territori decisivi

Il “Blue Wall”, il tradizionale muro democratico nel Midwest, potrebbe ancora una volta decidere le sorti dell’elezione. L’ultimo sondaggio CNN mostra Harris in vantaggio sia in Michigan che in Wisconsin, gli unici due Stati in bilico dove Robert Kennedy Jr. è stato escluso dalle schede elettorali, una circostanza che potrebbe danneggiare Trump più del previsto. La Pennsylvania, vera e propria chiave di volta dell’intera elezione, vede i due sfidanti in perfetta parità, uno scenario confermato anche dal prestigioso sondaggio Monmouth University.

Ma la battaglia si combatte anche più a sud e a ovest. In Arizona, Georgia, Nevada e North Carolina ogni rilevamento racconta una storia diversa, con margini talmente ristretti da rendere qualsiasi previsione un esercizio di pura speculazione. La Georgia, in particolare, simboleggia perfettamente questa incertezza: dopo essere stata per decenni una roccaforte repubblicana, si è trasformata in uno degli Stati più contesi, dove ogni singolo voto potrebbe fare la differenza.

La matematica del collegio elettorale

La strada verso i 270 voti elettorali necessari per la vittoria si presenta come un complesso puzzle. Harris parte da una base di 225 voti considerati “sicuri”, mentre Trump può contare su 220. I restanti 93 voti, distribuiti nei sette Stati in bilico, rappresentano il vero campo di battaglia di questa elezione.

Le proiezioni dei due principali aggregatori di sondaggi offrono scenari leggermente diversi ma ugualmente drammatici. Secondo RealClearPolitics, Trump riuscirebbe a prevalere conquistando Arizona, Nevada, Pennsylvania, North Carolina e Georgia, lasciando a Harris solo Wisconsin e Michigan. Questo scenario porterebbe l’ex presidente a quota 288 voti elettorali, sufficienti per un ritorno alla Casa Bianca.

FiveThirtyEight presenta una mappa simile ma non identica, con Trump vincente in Arizona, Georgia, North Carolina e Pennsylvania, mentre Harris si aggiudicherebbe Michigan, Nevada e Wisconsin. Il risultato finale vedrebbe comunque Trump prevalere con 282 voti elettorali contro i 256 della sfidante democratica.

L’ombra dell’incertezza

La storia recente impone cautela. I sondaggi hanno mostrato limiti significativi nelle ultime due tornate elettorali: nel 2016 sottostimarono drasticamente il sostegno a Trump, mentre nel 2020 sovrastimarono il vantaggio di Biden negli Stati in bilico di circa quattro punti percentuali. Questi errori pesano come macigni sulla credibilità delle previsioni attuali.

Nate Silver, il guru della statistica elettorale americana e fondatore di FiveThirtyEight, ha sollevato un punto interessante: il timore di ripetere gli errori del passato potrebbe ora portare a una sovrastima del sostegno a Trump. Inoltre, ha identificato quello che definisce un “effetto gregge” tra i sondaggisti, con molti istituti che tendono a convergere verso risultati simili per paura di discostarsi troppo dalla media.

Le ultime ore della campagna

Con margini così ristretti, ogni evento degli ultimi giorni potrebbe risultare decisivo. Harris e Trump stanno concentrando le loro energie negli Stati in bilico, consapevoli che il minimo spostamento di voti potrebbe determinare il vincitore. La mobilitazione dell’elettorato diventa cruciale, così come la capacità di convincere gli indecisi dell’ultima ora.

Il modello matematico di FiveThirtyEight assegna a Trump il 52% di probabilità di vittoria contro il 48% di Harris, ma questi numeri vanno presi con la dovuta cautela. L’esperienza insegna che le elezioni americane possono riservare sorprese fino all’ultimo voto contato, e questa volta non sembra fare eccezione.