Dybala, il lampo nella notte della Roma: quando la classe illumina il cammino di Juric

Una svolta inattesa

La Roma ha ritrovato la sua combinazione vincente: un retropassaggio di Linetty, un tocco di pura classe di Paulo Dybala e una scivolata sfortunata di Masina. Un bagliore nel buio che aveva avvolto i giallorossi nelle ultime settimane, culminate con la disfatta di Firenze.

Non è stata una vittoria esaltante, ma in questo momento alla Roma serviva soprattutto ritrovare se stessa, anche attraverso una prestazione non brillante ma caratterizzata da orgoglio e determinazione.

Il coraggio delle scelte difficili

In una serata che poteva segnarne il destino sulla panchina giallorossa, Ivan Juric ha dimostrato di non essere un allenatore che si nasconde. La sua decisione di rinunciare contemporaneamente a Cristante, Pellegrini e Paredes – mai accaduto prima d’ora – ha rappresentato una svolta epocale: dopo 528 giorni, per la prima volta la Roma è scesa in campo senza almeno uno dei suoi senatori a centrocampo.

Una scelta coraggiosa che si è estesa anche alla fascia da capitano, consegnata a Mancini nonostante i recenti screzi. Un messaggio chiaro al gruppo: “Per me sono tutti uguali”, come ha ribadito lo stesso Juric, dimostrando di credere fermamente nel principio di meritocrazia.

La rivoluzione verde di Trigoria

Niccolò Pisilli – AllShotLive / IPA

Ma la vera sorpresa è stata la fiducia accordata ai giovani. In una partita dal peso specifico enorme, Juric ha schierato ben sette Under 25, creando una Roma inedita e sorprendentemente efficace. Le Fée, Koné, Zalewski, Baldanzi e il giovanissimo Pisilli, insieme ai “veterani” classe ’99 Svilar e N’Dicka, hanno dimostrato che il futuro può essere già presente.

Il momento della verità

La strada per la definitiva consacrazione è ancora lunga. La settimana che porta alla sosta di novembre sarà cruciale: la trasferta di Verona, città dove Juric risiede e ha scritto pagine importanti della sua carriera, la sfida europea contro il Saint-Gilloise e il match casalingo con il Bologna diranno molto sul destino della squadra e del suo allenatore.

La Joya ritrovata

In questo contesto di rinnovamento, Paulo Dybala sta emergendo come il vero faro della squadra. Il suo gol contro il Torino non è stato solo un capolavoro tecnico, ma una dimostrazione di carattere finora inedita nel suo repertorio. L’esultanza rabbiosa, con la maglia stretta tra le mani e quel grido “Vamos” liberatorio, ha mostrato un lato nuovo della Joya.

Una storia che viene da lontano

Il rapporto tra Dybala e Juric affonda le radici nel passato, nei tempi di Palermo quando l’argentino era un giovane talento in cerca di spazio e il croato il vice di Gasperini. Fu proprio Juric uno dei primi a credere nelle potenzialità di Paulo, spingendo per il suo utilizzo nonostante la giovane età.

Il presente e le sfide future

Oggi Dybala è diventato “la luce della Roma”, come lo definiva Mourinho, adattandosi a ogni richiesta tattica: dal ruolo di falso nove ai compiti difensivi, fino alla leadership tecnica riconosciuta da compagni e allenatore. La sua priorità immediata è mantenersi in forma per rispondere alla chiamata della nazionale argentina di Scaloni, dopo aver saltato gli impegni di ottobre.

Juric dovrà gestirlo con saggezza, probabilmente risparmiandolo nella trasferta europea, consapevole che il futuro della Roma passa inevitabilmente dai piedi del suo numero 21. Un futuro che, dopo questa vittoria, sembra meno nebuloso ma ancora tutto da scrivere.