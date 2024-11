Domenica in: da Ballando con le Stelle a Kabir Bedi, tutti gli ospiti del 3 novembre su Rai1

Mara Venier torna in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma per una nuova puntata di Domenica In. L’appuntamento, in onda domenica 3 novembre su Rai1 e Rai Italia dalle 14:00 alle 17:10, si preannuncia ricco di emozioni e ospiti.

Il talk su Ballando con le Stelle

La puntata si aprirà con un ampio spazio dedicato al dancing show del sabato sera, con la presenza di tre coppie in gara:

Alan Friedman con Giada Lini

con Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina

con Massimiliano Ossini con Veera Kinnunen

Ad arricchire il dibattito, un nutrito panel di opinionisti d’eccezione:

Guillermo Mariotto

Carolyn Smith

Rossella Erra

Simone Di Pasquale

Alessandra Mussolini

Katia Ricciarelli

Storie di vita e spettacolo

La lotta contro il bullismo

Un momento di profonda riflessione sarà dedicato alla presenza di Teresa Manes, madre di Andrea Spezzacatena, il giovane che si tolse la vita nel 2012 a causa del bullismo. La sua testimonianza accompagna l’uscita del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa“, che porta sul grande schermo questa dolorosa vicenda.

Musica e teatro

Red Canzian presenterà la sua autobiografia “Cento parole“, mentre Marco e Marianna Morandi racconteranno il loro nuovo progetto teatrale “Benvenuti a casa Morandi“, diretto da Pino Quartullo.

Cinema, musica e solidarietà

Il ritorno di Sandokan

Kabir Bedi tornerà sul piccolo schermo come protagonista del film tv “Questione di stoffa“, in prima serata su Rai1. L’attore sarà ospite in studio per presentare questo nuovo progetto.

Pop e beneficenza

Il duo Benji & Fede si esibirà con “Estate punk“, nuovo singolo estratto dall’album ‘Rewind‘. La puntata prevede anche spazi dedicati alla raccolta fondi per l’A.I.R.C. (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro).