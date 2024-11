Domenica in, 10 novembre su Rai 1: da Carlo Verdone a Selvaggia Lucarelli, tutti gli ospiti di Mara Venier oggi

Oggi pomeriggio un nuovo imperdibile appuntamento con Domenica In attende i telespettatori di Rai 1. Mara Venier accoglierà nel suo salotto una serie di ospiti d’eccezione per una puntata che si preannuncia ricca di emozioni e racconti.

Il grande cinema italiano

Carlo Verdone e la nuova serie

Il maestro della commedia italiana Carlo Verdone si racconterà in un’intervista a tutto tondo, spaziando tra ricordi personali e professionali. L’attore e regista presenterà anche “Vita da Carlo 3“, la nuova stagione della sua serie in arrivo sulle piattaforme dal 16 novembre.

Il ritorno di Michele Placido

Michele Placido e la compagna Federica Luna Vincenti presenteranno “Eterno visionario“, il loro nuovo film dedicato alla vita di Luigi Pirandello. Una collaborazione artistica che testimonia come vita privata e professionale possano intrecciarsi con successo.

Storie di vita e di carriera

Il racconto di Francesco Arca

Momento di grande intensità emotiva con Francesco Arca, che oltre a parlare del suo percorso artistico, condividerà per la prima volta in tv il doloroso ricordo del padre Silvano, scomparso tragicamente nel 1995 durante una battuta di caccia in Sardegna.

Selvaggia Lucarelli si racconta

Selvaggia Lucarelli porterà la sua esperienza come giudice di Ballando con le stelle, ma non solo: la giornalista offrirà il suo punto di vista su alcuni dei più rilevanti fatti di attualità e cronaca.

Informazione e musica

Il nuovo progetto di Francesco Giorgino

Il giornalista Francesco Giorgino presenterà “XXI Secolo“, il suo nuovo programma in partenza l’11 novembre in seconda serata su Rai 1, un approfondimento sui temi più rilevanti del nostro tempo.

La musica di Clara

A chiudere la puntata sarà Clara, che porterà sul palco dello studio “Fabrizio Frizzi” il suo nuovo singolo “Nero gotico“, brano che sta già dominando le classifiche musicali.

La puntata, in diretta dagli studi intitolati a Fabrizio Frizzi, sarà trasmessa su Rai 1 e Rai Italia alle 14.00, promettendo di essere un perfetto mix di intrattenimento, cultura e momenti di riflessione.