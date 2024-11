De Gea, il fenomeno ritrovato che ha riacceso la Fiorentina

Un campione senza tempo

David De Gea non è un portiere qualunque. Il suo curriculum parla da solo: oltre 500 partite con il Manchester United, record di presenze in Premier League per un portiere con una singola squadra (415), 84 gare con l’Atletico Madrid e 45 con la Nazionale spagnola. Un fenomeno ieri e, come sta dimostrando, un fenomeno anche oggi.

L’intuizione viola

La Fiorentina ha avuto quello che può essere definito un lampo di genio. In estate, mentre molti club restavano a guardare, la dirigenza viola ha bussato alla porta di un fuoriclasse trentatreenne che rischiava di passare un’altra stagione lontano dai campi per ragioni ancora oggi avvolte nel mistero. Un’operazione che non sarà ricordata come l’affare del secolo, ma che sta già ripagando ampiamente le attese.

L’impatto sul club

L’arrivo di De Gea ha immediatamente elevato lo status del club, trasformandone la dimensione da nazionale a internazionale. Dopo un periodo di ambientamento, osservando Terracciano e ritrovando le misure perdute ma mai dimenticate, lo spagnolo ha iniziato a lasciare il segno. La Conference League è stata il suo trampolino di lancio, risultando decisivo ai rigori contro la Puskas Akademia.

De Gea (Depositphotos)

I momenti chiave

Le sue prodezze stanno già entrando nella storia viola:

Due rigori parati a Theo Hernandez e Abraham nella sfida contro il Milan

e nella sfida contro il Milan Le parate decisive a Marassi contro il Genoa

Una serie di interventi che hanno fruttato punti preziosi

Più di un portiere

Ma De Gea non è solo parate e prodezze. La sua presenza al Viola Park sta diventando fonte d’ispirazione per tutti. Come racconta un episodio emblematico, quando il giovane Tommaso Martinelli, classe 2006, lo ha visto entrare al centro sportivo esclamando incredulo: “Ma davvero mi alleno con te tutti i giorni?”.

L’esempio per i giovani

Lo spagnolo rappresenta:

Un modello di professionalità

Un esempio di come si raggiungono certi livelli

Un punto di riferimento per i giovani portieri

Un simbolo delle rinnovate ambizioni viola

Il significato di una scelta

L’arrivo di De Gea alla Fiorentina racconta molto delle ambizioni del club. E il portiere spagnolo sta ripagando questa fiducia non solo con le prestazioni in campo, ma anche con un’immersione totale nella realtà viola, creando subito un legame speciale con Firenze e i suoi tifosi.

