Dall’Inter in Champions alla Fiorentina in Conference: le chance delle italiane

Negli ultimi anni le squadre italiane hanno giocato sempre più un ruolo di protagoniste nelle coppe europee, arrivando spesso in fondo a tutte e tre le competizioni UEFA. Il culmine è arrivato l’anno scorso con il trionfo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini in Europa League grazie al successo in finale sul Bayer Leverkusen, ma sono tante le finali recenti giocate. L’Inter ha perso l’atto conclusivo della Champions League due anni fa contro il Manchester City e la stessa sorte è toccata quell’anno alla Roma in Europa League con il Siviglia, senza dimenticare ovviamente le due finali consecutive di Conference League perse dalla Fiorentina. Andiamo allora a vedere quante chance hanno i nostri club nella stagione attuale, analizzando tutte e tre le competizioni e considerando anche la nuova formula delle stesse con il girone unico che aumenta il numero dei big match e aumenta l’equilibrio.

Le italiane in Champions League

Le protagoniste italiane in Champions quest’anno sono ben cinque quest’anno, ma nessuna figura tra le favorite assolute al trionfo finale. La formazione di Serie A più accreditata rimane comunque l’Inter di Simone Inzaghi, che è anche quella partita meglio con 7 punti nelle prime tre giornate. Lautaro Martinez e compagni sperano di arrivare nuovamente in fondo. I nerazzurri figurano in lavagna appena dopo le prime della lista e hanno sicuramente ottime chance di passare il turno grazie al livello della loro rosa, ma per la vittoria finale ci sono club più attrezzati.

Subito dopo troviamo la Juventus di Thiago Motta, che ha buone chance di passare il turno e arrivare ai playoff, ma che allo stesso tempo ha tante compagini davanti sulla carta. I bianconeri hanno 6 punti in classifica al momento. Il podio virtuale delle italiane in Champions lo completa l’Atalanta, un cui nuovo trionfo europeo appare davvero molto complicato. La Dea, 5 punti fin qui totalizzati, sa però sorprendere e ha le carte in regola per avanzare almeno al turno successivo.

Il Milan ha perso molta credibilità dopo un inizio di stagione complicato e dopo i primi duo ko con Liverpool e Leverkusen, anche se ha rialzato la testa con il Club Brugge. Le chance di arrivare in fondo per il Diavolo ad oggi sono davvero poche. Il Bologna, alla sua prima partecipazione europea dopo ben 22 anni, è fra le meno accreditate dell’intero torneo e ha cominciato anche a rilento, ma l’obiettivo dei felsinei è fare una buona figura e godersi la partecipazione.

Le italiane in Europa League

In Europa League ci sono invece le due formazioni capitoline. Al momento Roma e Lazio hanno praticamente le stesse chance di vincere questa competizione. Le due squadre figurano appena dietro le due inglesi (Tottenham e Manchester United) e l’Athletic Bilbao.

Prima dell’inizio della stagione ai lupi erano attribuite ancor più chance, ma il difficilissimo inizio di stagione sia in campionato che in Europa (4 punti nelle prime 3 sfide) ha abbassato le aspettative su Paulo Dybala e compagni. Le Aquile sono invece una rivelazione e al momento sono al comando del girone a punteggio pieno. La squadra di Marco Baroni ha aumentato le attese e ora dovrà dimostrarsi all’altezza.

La Fiorentina in Conference League

La Fiorentina rappresenta ormai un habitué della Conference League, con la quale ha un rapporto complicato viste le due finali consecutive perse. La Viola ci riprova sotto la guida di mister Raffaele Palladino e anche quest’anno le chance di arrivare in fondo alla coppa sono davvero tante e le prime due vittorie nel girone sono incoraggianti, anche se c’è un’avversaria di altissimo livello con cui dovrà vedersela. I dati delle scommesse sulla Conference League indicano infatti gli inglesi del Chelsea come principale favorita per alzare il trofeo quest’anno. I londinesi, sotto la guida di Enzo Maresca, hanno una squadra decisamente superiore a tutte le altre. La Fiorentina è però considerata come la principale outsider, davanti anche agli spagnoli del Betis.