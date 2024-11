Da noi a ruota libera: Elena Sofia Ricci, Veronica Pivetti e Claudia Pandolfi ospiti di Francesca Fialdini il 3 novembre

Un salotto televisivo ricco di storie importanti

Domenica 3 novembre alle 17.20 su Rai 1, Francesca Fialdini torna con una nuova puntata di “Da noi… a Ruota Libera”, il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Un appuntamento che si preannuncia particolarmente intenso, con ospiti di grande spessore pronti a condividere storie significative e progetti importanti.

Le protagoniste della puntata

Elena Sofia Ricci e la nuova sfida televisiva

L’attrice Elena Sofia Ricci sarà in studio per parlare del suo nuovo ruolo da protagonista in “Ninfa Dormiente – I Casi di Teresa Battaglia”, la serie di Rai 1 dove interpreta la profiler nata dalla penna di Ilaria Tuti. Un personaggio complesso e affascinante che segna un nuovo capitolo nella carriera dell’attrice.

Veronica Pivetti e l’impegno sociale

Veronica Pivetti torna in televisione dal 5 novembre con “Amore Criminale” su Rai 3. La conduttrice racconterà il suo impegno in prima serata con un programma che affronta tematiche sociali di grande attualità, dando voce a storie che necessitano di essere raccontate.

Claudia Pandolfi contro il bullismo

Un’intervista particolarmente toccante sarà quella con Claudia Pandolfi, protagonista de “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, il film in uscita nelle sale il 7 novembre. La pellicola porta sul grande schermo la drammatica storia di Andrea Spezzacatena, il quindicenne che si è tolto la vita nel 2012 dopo essere stato vittima di bullismo e cyberbullismo. Un progetto che vuole sensibilizzare il pubblico su un tema tristemente attuale.

Elena Di Cioccio e la forza del sorriso

Completa il parterre di ospiti Elena Di Cioccio, attualmente in tournée con lo spettacolo teatrale “ProPositiva”. L’artista porta sul palco un racconto personale e coraggioso, affrontando con ironia inaspettata la sua storia di sieropositività, dimostrando come sia possibile trovare aspetti sorprendentemente leggeri anche nelle sfide più difficili.

Un pomeriggio di racconti autentici

La puntata si preannuncia ricca di testimonianze significative, dove ciascuna ospite porterà la propria esperienza personale e professionale, toccando temi di grande rilevanza sociale: dalla fiction d’autore alla cronaca, dal teatro impegnato alla sensibilizzazione su tematiche delicate. Un’occasione per riflettere attraverso le voci di quattro donne che hanno fatto della loro arte uno strumento di comunicazione e consapevolezza.