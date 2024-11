Cook40′ su Rai 2: Flavio Montrucchio torna il 16 novembre alle 12 con ricette veloci e ospiti vip per riscoprire la tradizione italiana”

Nel panorama dei programmi di cucina italiani, “Cook40′” si distingue per la sua sfida originale: realizzare un menù completo di tre portate in soli 40 minuti. Il programma, in onda su Rai 2, torna sabato 16 novembre alle 12.00 con una veste rinnovata e la conduzione del carismatico Flavio Montrucchio.

La nuova edizione si presenta con una grafica moderna e scenografie rinnovate, mantenendo però intatto il suo obiettivo principale: dimostrare che è possibile preparare piatti della tradizione regionale italiana anche quando il tempo è limitato, senza rinunciare al gusto e alla qualità dello Slow Food.

Il format prevede che Montrucchio accolga ogni settimana un personaggio noto del mondo dello spettacolo, che si cimenterà nella preparazione di un menù completo. L’ospite non sarà solo in questa avventura culinaria: al suo fianco ci sarà uno chef-tutor che lo guiderà nella realizzazione dei tre piatti, condividendo tecniche e segreti per ottimizzare i tempi senza sacrificare il sapore.

Gli spazi fissi del programma

Il programma si arricchisce di rubriche specializzate con esperti del settore:

“ Le Spiritose di Nonna Angelica “: Angelica Sepe condividerà le sue ricette di confetture e preziosi consigli per la cucina casalinga

“: condividerà le sue ricette di confetture e preziosi consigli per la cucina casalinga “ L’aperistella “: la food blogger Stella Menna rivelerà trucchi rapidi per creare stuzzichini da aperitivo

“: la food blogger rivelerà trucchi rapidi per creare stuzzichini da aperitivo L’enologa Emanuela Scatena guiderà il pubblico nella scelta dei vini regionali più adatti ad accompagnare i piatti proposti

Il programma si propone come una guida pratica per chi desidera conciliare la passione per la cucina con i ritmi frenetici della vita moderna, dimostrando che è possibile preparare piatti della tradizione italiana in modo veloce ma rispettoso della qualità degli ingredienti e delle tecniche di preparazione.