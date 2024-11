Come capisco quando è necessario andare dallo psicologo?

Il benessere psicologico è essenziale per una vita equilibrata e soddisfacente, al pari di quello fisico. Tuttavia, mentre di solito non si hanno dubbi su quando sia opportuno rivolgersi a un medico per problemi di salute, comprendere quando è il momento di chiedere aiuto a uno psicologo non è sempre così immediato.

Anche se oggi c’è una minore resistenza verso il supporto psicologico rispetto al passato, in molti casi manca ancora una piena consapevolezza su come si svolge la psicoterapia o su quanto costa uno psicologo. Questa mancanza di informazioni può contribuire a sottovalutare alcuni sintomi importanti, che invece andrebbero affrontati da subito con il supporto di un professionista della salute mentale, così da poter vivere al meglio la propria vita. Eccone alcuni tra i più frequenti.

Persistenza di emozioni negative

Attraversare momenti difficili e provare emozioni negative come tristezza, ansia o rabbia è perfettamente normale e può capitare a tutti. Se però momenti del genere si ripetono, condizionando ogni giorno il proprio umore, potrebbe essere arrivato il momento di chiedersi come scegliere uno psicologo adatto alla situazione. Trascurare scatti di ira troppo frequenti o una sensazione di ansia persistente potrebbe infatti rendere le problematiche più complesse da affrontare in futuro.

Difficoltà a gestire lo stress

Lo stress è purtroppo una costante della frenetica vita contemporanea, ma quando diventa ingestibile può portare a un esaurimento emotivo e fisico. Se ci si sente costantemente sopraffatti, in preda alle preoccupazioni più disparate, e si percepisce che le proprie risorse per affrontare le difficoltà sono al limite, un sostegno psicologico può dunque aiutare a sviluppare strategie per gestire lo stress e ripristinare una condizione di equilibrio.

Cambiamenti significativi nel sonno e nell’appetito

Sonno e alimentazione sono due componenti fondamentali per la salute di ogni individuo. Se si inizia quindi a dormire troppo o troppo poco o se si sviluppa un rapporto disfunzionale con il cibo, potrebbe essere il caso di chiedere un consulto specialistico. La terapia può infatti aiutare a esplorare le cause di questi comportamenti e a trovare modi sani per ristabilire il proprio benessere psicofisico.

Difficoltà nelle relazioni interpersonali

Le relazioni con amici, partner, colleghi e familiari sono una componente molto importante della vita quotidiana, ma spesso finiscono per generare conflitti e disagi. La psicoterapia può aiutare a gestire queste relazioni: la seduta è infatti uno spazio sicuro per esplorare le proprie dinamiche interpersonali e il proprio vissuto, così da capire il perché di eventuali difficoltà nel rapportarsi alle persone vicine.

Calo della motivazione e dell’interesse per le attività quotidiane

Uno dei sintomi più comuni di disagio psicologico è la perdita di interesse per attività che fino a poco prima davano piacere. Non è tanto una questione di noia o stanchezza transitoria, ma di una vera e propria mancanza di motivazioni verso il lavoro o la vita sociale. Le cause di tale condizioni sono molteplici e, se trascurate, potrebbero condurre a depressione o altri disturbi. Uno psicoterapeuta può in questo caso aiutare il paziente a ritrovare un approccio positivo alla vita, lavorando sulle cause del disagio e suggerendo strategie utili per affrontarle.