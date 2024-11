Colmar: un incantevole villaggio natalizio nel cuore dell’Alsazia

C’è un luogo, nel cuore dell’Alsazia, dove il Natale non è solo una festività, ma un’esperienza che avvolge i sensi e rapisce l’anima. Colmar, con le sue case a graticcio che sembrano dipinte a mano e i canali che riflettono miriadi di luci, si trasforma durante l’Avvento in un quadro vivente che pare uscito da una fiaba dei fratelli Grimm.

La magia prende vita nelle strade medievali

Passeggiando per le vie acciottolate del centro storico, il profumo di cannella e vin brulé si mescola all’aria frizzante di dicembre. Le antiche facciate delle case medievali, già di per sé straordinarie con i loro colori pastello e le travi a vista, si animano al calar del sole grazie a decorazioni che sembrano danzare nella penombra. Non è un caso che i fotografi di tutto il mondo scelgano questo periodo per immortalare la bellezza senza tempo di Colmar.

La Petite Venise, il cuore pulsante della città, rivela il suo fascino più intenso proprio durante le festività natalizie. I canali, che un tempo servivano al trasporto delle merci, oggi riflettono le mille luci che adornano i ponticelli e le finestre delle case, creando un gioco di riflessi che moltiplica la magia dell’atmosfera.

Colmar (Francia) di emicristea da Getty Images via canva.com

Un viaggio tra tradizione e sapori

I mercatini di Natale di Colmar non sono semplici bancarelle disposte nelle piazze – sono un viaggio attraverso secoli di tradizioni alsaziane gelosamente custodite. Ogni angolo della città racconta una storia diversa, ogni piazza ospita artigiani che mantengono vive le antiche arti della regione.

In Place des Dominicains, l’imponente chiesa gotica fa da sfondo a un mercato dove il tempo sembra essersi fermato. Gli artigiani locali espongono le loro creazioni: delicate decorazioni in vetro soffiato, tessuti ricamati a mano, ceramiche dai disegni tradizionali. Il profumo del pain d’épices appena sfornato si diffonde nell’aria, mentre i venditori preparano il vin chaud secondo ricette tramandate di generazione in generazione.

Un caleidoscopio di esperienze

Non lontano, Place de l’Ancienne Douane si anima attorno alla maestosa Koïfhus, l’antica dogana che ha visto passare mercanti da tutta Europa. Qui, tra le caratteristiche casette in legno addobbate a festa, si possono scoprire i sapori più autentici dell’Alsazia: i bretzel ancora caldi, i mannala – piccoli omini di pasta dolce che secondo la tradizione vengono regalati ai bambini il 6 dicembre – e l’immancabile kougelhopf, il dolce simbolo della regione.

L’incanto delle luci nella notte alsaziana

Quando il sole tramonta, Colmar rivela il suo volto più suggestivo. Oltre 1100 punti luce, sapientemente disposti, trasformano la città in un presepe a grandezza naturale. Le antiche facciate si illuminano di riflessi dorati, mentre proiezioni artistiche raccontano storie sulla pietra dei monumenti storici.

Il quartiere dei Tanneurs, con le sue case alte e strette che un tempo ospitavano i conciatori, diventa un tunnel di luci e colori. I balconi in legno, testimoni silenziosi di secoli di storia, sembrano prendere vita sotto le illuminazioni natalizie, creando scorci che rimangono impressi nella memoria.

Un Natale per tutti i sensi

L’esperienza natalizia a Colmar non sarebbe completa senza fermarsi ad ascoltare i cori che si esibiscono nella Collegiata di San Martino, le cui volte gotiche amplificano le melodie tradizionali dell’Avvento. Per i più piccoli, il Marché aux Enfants in Place Rapp è un mondo di meraviglie, dove giostre d’epoca e la casetta di Babbo Natale creano ricordi indelebili.

Vivere la magia

Il periodo più suggestivo per visitare Colmar va dal 25 novembre al 30 dicembre, quando la città esprime al massimo il suo potenziale natalizio. Vale la pena programmare la visita nelle ore del tramonto, quando le luci iniziano ad accendersi e l’atmosfera diventa particolarmente suggestiva.

La città si raggiunge facilmente in treno da Strasburgo o in auto dall’autostrada A35, e una volta arrivati, il consiglio è quello di perdersi tra le viuzze del centro storico, lasciandosi guidare dai profumi, dalle luci e dalla musica che riempiono l’aria. Perché a Colmar, durante il Natale, ogni angolo nasconde una piccola magia da scoprire.