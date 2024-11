Claudio Ranieri e la nuova Roma: quando l’esperienza incontra la flessibilità tattica

Nel mondo del calcio, dove le etichette sono spesso difficili da scrollarsi di dosso, Claudio Ranieri ha sempre rappresentato un’eccezione alla regola. L’idea che il tecnico romano sia ancorato al solo 4-4-2 è una di quelle leggende metropolitane che meritano di essere sfatate una volta per tutte. La sua recente esperienza al Cagliari ne è la testimonianza più eloquente: in una stagione culminata con una salvezza sofferta ma meritata, Ranieri ha dimostrato una versatilità tattica sorprendente, schierando la difesa a tre in ben 17 partite su 38.

Questa capacità di adattamento non è una novità per chi conosce bene la carriera del tecnico romano. Già nella sua precedente esperienza alla Roma, quando subentrò a Di Francesco nella stagione 2018/19, Ranieri dimostrò di saper leggere le situazioni e modificare i suoi piani iniziali. Emblematico fu il caso della coppia Dzeko-Schick: inizialmente intenzionato a farli coesistere in attacco, comprese rapidamente che quella non era la strada giusta. Dopo la sconfitta di Ferrara contro la Spal, non esitò a cambiare, alternando con sapienza 4-3-3 e 4-2-3-1.

La nuova avventura sulla panchina giallorossa inizia con una sfida titanica: un trittico di partite che metterebbe alla prova qualsiasi allenatore. La trasferta contro il Napoli, seguita dalla sfida europea contro il Tottenham e dall’esordio casalingo contro l’Atalanta rappresentano un banco di prova immediato per testare la solidità del progetto. Ma Ranieri non è tipo da spaventarsi davanti alle difficoltà. Il suo approccio metodico e la capacità di instaurare un dialogo profondo con i giocatori sono le armi che intende utilizzare per plasmare la squadra secondo la sua visione.

Nel panorama attuale della Roma, uno dei casi più interessanti è quello di Mats Hummels. Il difensore tedesco, praticamente emarginato durante la gestione Juric, potrebbe rappresentare la chiave di volta del nuovo corso. Non è un caso che il 35enne abbia pubblicato sui social una sua foto con la didascalia “Le ultime 72 ore”, quasi a voler sottolineare l’attesa spasmodica per un cambio di rotta. L’ex Borussia Dortmund, passato nel giro di pochi mesi da una finale di Champions League giocata per intero a soli ventitré minuti in campo a Firenze, rappresenta una risorsa troppo preziosa per essere lasciata in panchina.

La gestione di Dybala sarà un altro elemento cruciale del nuovo corso. Il talento argentino non sarà più costretto a sacrificarsi in estenuanti rincorse difensive, permettendogli di concentrarsi su ciò che sa fare meglio: illuminare il gioco con la sua classe cristallina. Questa scelta tattica si inserisce perfettamente nella filosofia di Ranieri, che ha sempre privilegiato la valorizzazione delle caratteristiche individuali dei suoi giocatori piuttosto che l’imposizione di schemi rigidi.

Il centrocampo rappresenta forse il reparto dove il tecnico avrà maggiore libertà di sperimentazione. La presenza di giocatori come Koné, Cristante e Pellegrini offre una base solida, ma è l’integrazione di elementi come Pisilli, Le Fée e potenzialmente Paredes (il cui futuro rimane legato alle sirene del Boca Juniors) a rappresentare una risorsa tattica interessante. La capacità di alternare diversi sistemi di gioco permetterà a Ranieri di adattare la squadra alle diverse situazioni di gioco.

La difesa, che finora ha mostrato più di qualche crepa (17 gol subiti in 12 partite di campionato e 3 in Europa League), potrebbe beneficiare enormemente dell’esperienza di Hummels. Il tedesco, con il suo bagaglio di esperienza internazionale e la sua naturale leadership, potrebbe essere l’elemento mancante per garantire quella solidità difensiva che è sempre stata un marchio di fabbrica delle squadre di Ranieri.

L’addio di Juric ha lasciato spazio a una stretta di mano significativa con Hummels, accompagnata da scuse per il mancato utilizzo, giustificato da mere questioni tattiche. Ora, con l’arrivo di Ranieri, si apre un nuovo capitolo. Il tecnico romano, celebre per la storica impresa con il Leicester in Premier League, rappresenta per Hummels l’opportunità di un nuovo inizio. Un binomio che potrebbe rivelarsi vincente: l’esperienza in panchina che incontra la classe in campo.

La flessibilità tattica di Ranieri si manifesterà probabilmente anche nella gestione della linea difensiva. Che si opti per una difesa a quattro o si mantenga la linea a tre, Hummels avrà l’opportunità di dimostrare il suo valore. In un reparto che ha faticato a trovare stabilità, l’inserimento di un giocatore del suo calibro potrebbe rappresentare quella svolta necessaria per invertire la rotta.

Il futuro immediato dirà se questa nuova avventura di Ranieri alla Roma saprà replicare i successi del passato. Una cosa è certa: con un veterano in panchina e uno in campo, i tifosi giallorossi possono guardare con rinnovato ottimismo ai prossimi impegni della squadra.

