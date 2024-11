Film e serie TV più visti in Italia a ottobre 2024: trionfa Challengers, boom per gli 883

Il panorama dell’intrattenimento italiano di ottobre 2024 ha visto emergere storie avvincenti e ritorni inaspettati, secondo i dati di JustWatch, la principale guida mondiale ai contenuti in streaming.

Il dominio del cinema d’autore e dell’horror

“Challengers” di Luca Guadagnino conquista la vetta della classifica cinematografica, raccontando un intrigante triangolo amoroso nel mondo del tennis professionistico. La storia di Tashi, ex tennista diventata allenatrice, si intreccia con quella del marito Art e dell’ex fidanzato Patrick in un crescendo di tensione sportiva ed emotiva.

La saga horror di “Terrifier” domina la classifica con ben tre posizioni (2°, 5° e 9°), confermando l’apprezzamento del pubblico italiano per le vicende del terrificante Art the Clown. Particolarmente significativo il debutto di “Inside Out 2” al terzo posto, che esplora con sensibilità le sfide emotive dell’adolescenza.

Le sorprese del mese

“ Il ragazzo e l’airone ” di Hayao Miyazaki si afferma al sesto posto

” di si afferma al sesto posto “ Civil War ” porta una visione distopica dell’America all’ottavo posto

” porta una visione distopica dell’America all’ottavo posto “Woman of the Hour” chiude la top 10 con un thriller basato su eventi reali

Il fenomeno 883 domina le serie TV

La serie “Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883” conquista il primo posto tra le serie più viste, raccontando l’ascesa di Max Pezzali e Mauro Repetto dalla provincia alla celebrità nazionale. Un viaggio nostalgico che ha catturato l’attenzione degli spettatori di tutte le età.

Le altre serie di successo

“ The Penguin ” esplora il lato oscuro di Gotham City

” esplora il lato oscuro di Gotham City “ From ” terrorizza con il suo mix di horror e mistero

” terrorizza con il suo mix di horror e mistero “Only Murders in the Building” continua a intrattenere con il suo giallo comedy

Il successo delle produzioni italiane

È significativo notare come le produzioni italiane stiano guadagnando sempre più spazio nelle preferenze del pubblico. Oltre al film di Guadagnino e alla serie sugli 883, anche “Qui non è Hollywood“, che ricostruisce il caso di Sarah Scazzi, è entrata nella top 10 delle serie più viste nonostante sia uscita solo a fine mese.