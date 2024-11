Che tempo che fa, dal ricordo di Giulia al ritorno di Laura Pausini: la domenica di Fabio Fazio tra musica e impegno sociale

Il consueto appuntamento domenicale con Che Tempo Che Fa si prepara a regalare al pubblico del Nove una serata di grande spessore. Fabio Fazio, nella sesta puntata del 10 novembre, accoglierà nel suo salotto televisivo ospiti che sapranno toccare le corde più profonde dell’emozione e dell’intrattenimento.

Una serata di storie e ricordi

La presenza di Gino Cecchettin porterà in studio una testimonianza di straordinaria forza e dignità. A un anno dalla tragica scomparsa della figlia Giulia, vittima di femminicidio l’11 novembre 2023, il padre racconterà come il dolore si sia trasformato in impegno concreto attraverso la Fondazione Giulia Cecchettin. Un progetto nato dalla volontà sua e dei figli Elena e Davide, che mira a mantenere viva la memoria della giovane attraverso iniziative di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Un tema, purtroppo, sempre attuale che necessita di continua attenzione e consapevolezza.

Il trionfo della musica italiana nel mondo

La serata si illuminerà con la presenza di Laura Pausini, artista che ha saputo portare la musica italiana oltre ogni confine. Reduce dal trionfo londinese del suo World tour Winter 2024, la cantante condividerà con il pubblico le emozioni di un tour che sta toccando le principali città europee. Un viaggio musicale che culminerà con un evento speciale a Messina per salutare il nuovo anno, confermando ancora una volta il suo status di ambasciatrice della musica italiana nel mondo.

Il ritorno di una “belva” gentile

La presenza di Francesca Fagnani rappresenta un curioso intreccio televisivo. La giornalista, che dal 19 novembre tornerà su Rai 2 con la nuova stagione di “Belve“, ritrova il Nove, canale che ha visto nascere il suo programma nel biennio 2018-2019. Un esempio di come la televisione moderna sappia superare le tradizionali barriere tra emittenti, creando interessanti momenti di dialogo e promozione reciproca.

Una squadra affiatata

Il successo di Che Tempo Che Fa si basa anche sulla presenza di un cast fisso che sa alternare momenti di leggerezza a riflessioni più profonde. Luciana Littizzetto con le sue letterine pungenti, Filippa Lagerback con la sua eleganza, e poi ancora Nino Frassica, Mara Maionchi, Simona Ventura e Gigi Marzullo, ciascuno con il proprio stile inconfondibile. A loro si aggiungono quest’anno Diego Abatantuono e Max Giusti, portando nuova energia al format.

La dimensione culturale del programma viene arricchita dai contributi di intellettuali del calibro di Gianrico Carofiglio, Antonio Scurati ed Edoardo Prati, che con i loro interventi periodici garantiscono profondità e spessore alla discussione.

Il programma, che prende il via alle 19:30, si conferma così come un appuntamento imprescindibile della domenica sera italiana, capace di mixare sapientemente intrattenimento, cultura e attualità, senza mai perdere di vista l’importanza del racconto umano e dell’impegno sociale.