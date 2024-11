Cesare Cremonini domina l’airplay radiofonico: “Ora che non ho più te” in vetta alla classifica – Week 46.2024

La settimana 46 del 2024, che va da venerdì 8 novembre a giovedì 14 novembre, vede Cesare Cremonini conquistare il primo posto della classifica EarOne con il suo ultimo singolo “Ora che non ho più te“. Il brano, scritto in collaborazione con Davide Petrella, si conferma una delle hit più apprezzate dalle radio italiane, mantenendo salda la sua posizione al vertice.

La classifica EarOne, punto di riferimento per l’analisi dell’airplay radiofonico in Italia, evidenzia una settimana particolarmente dinamica, con diverse novità e movimenti significativi. Tra questi, spicca l’ingresso in top 10 di Elodie e Tiziano Ferro con “Feeling“, che debutta direttamente alla quarta posizione.

Il panorama musicale rappresentato in questa chart settimanale mostra una interessante fusione tra artisti italiani e internazionali. La presenza di The Weeknd con “Dancing In The Flames” in terza posizione conferma l’apertura delle radio italiane verso le produzioni internazionali di qualità, mentre la scalata di ANNA con “Tonight” fino alla seconda posizione dimostra la forza della nuova scena musicale italiana.

Particolarmente significativa è la presenza di Achille Lauro con “Amore Disperato” in quinta posizione, un brano che sta ricevendo un notevole supporto radiofonico. La collaborazione tra Post Malone e il suo team di autori ha portato “What Don’t Belong To Me” alla sesta posizione, confermando l’appeal dell’artista americano sul pubblico italiano.

Da segnalare anche la performance di Ghali con “Niente Panico“, che si posiziona al settimo posto, e la presenza di Giorgia con “NIENTE DI MALE” all’ottava posizione, dimostrando come le radio continuino a supportare artisti storici del panorama italiano insieme alle nuove proposte.

La classifica si chiude con due collaborazioni di peso: “Per due come noi” di OLLY, Angelina Mango e JVLI al nono posto, e “BIRDS OF A FEATHER” di Billie Eilish che occupa la decima posizione, confermando il crescente interesse delle radio italiane per le produzioni internazionali di qualità.

Ecco la classifica completa della Week 46.2024:

Cesare Cremonini – “Ora che non ho più te” (EMI) ANNA – “Tonight” (EMI) The Weeknd – “Dancing In The Flames” (Island) Elodie, Tiziano Ferro – “Feeling” (Island) Achille Lauro – “Amore Disperato” (Warner) Post Malone – “What Don’t Belong To Me” (Island) Ghali – “Niente Panico” (Warner) Giorgia – “NIENTE DI MALE” (Sony) OLLY, Angelina Mango, JVLI – “Per due come noi” (Sony/LaTarma Records/Warner) Billie Eilish – “BIRDS OF A FEATHER” (EMI)

Questa classifica riflette non solo le preferenze delle radio italiane, ma anche l’evoluzione del panorama musicale contemporaneo, dove produzioni nazionali e internazionali si mescolano creando un mix equilibrato di generi e stili. La presenza di artisti emergenti accanto a nomi consolidati dimostra la vivacità della scena musicale e la capacità delle radio di intercettare e promuovere sia le novità che i grandi classici contemporanei.

Il periodo preso in esame, che va dall’8 al 14 novembre 2024, rappresenta un momento particolarmente interessante per l’airplay radiofonico italiano, con una classifica che rispecchia perfettamente le tendenze del momento e la capacità delle radio di mixare sapientemente diverse sonorità e generazioni di artisti.