Carolina Rey: “Grata a Carlo Conti per l’opportunità in giuria a Sanremo Giovani”

Carolina Rey, nota conduttrice televisiva e radiofonica, è stata inserita nella giuria di Sanremo Giovani, l’evento che seleziona i nuovi talenti per il prestigioso Festival di Sanremo.

Nel corso della conferenza stampa odierna, Carolina ha condiviso le sue emozioni riguardo a questo riolo:

“Ho provato tanta gratitudine nei confronti di Carlo Conti per avermi coinvolta. Un grande senso di responsabilità perché quella che abbiamo fatto noi è stata una scelta complicata, difficile e ci siamo dovuti in qualche modo immaginare gli artisti cantanti che abbiamo ascoltato, i 564, poi proiettati su quel palco così importante. Quindi abbiamo dovuto valutare in base all’aspetto emotivo, in base ad una qualità anche a livello musicale, in base all’arrangiamento prerogativa del maestro e sono molto grata di aver fatto parte e di far parte di questa grande squadra. Speriamo di portare quattro artisti preparati e forti che poi inizieranno il loro percorso musicale partendo dal palco dell’Ariston”.