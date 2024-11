Calci di rigore a favore in Serie A 2024/2025: statistiche e analisi dopo 12 giornate

La Serie A 2024/2025 è iniziata da dodici giornate e, come sempre, uno degli aspetti più analizzati dai tifosi e dagli addetti ai lavori è la concessione dei calci di rigore. I rigori a favore possono spesso influire in modo significativo sui risultati delle partite e, in alcuni casi, anche sulla classifica. In questo articolo, faremo un’analisi dettagliata delle squadre che hanno beneficiato maggiormente dei rigori fino a questo momento, con uno sguardo a chi è stato più preciso dal dischetto e a chi, invece, ha sprecato delle occasioni.

Rigori a favore: le squadre in testa alla classifica

Dopo dodici giornate, ci sono diverse squadre che si sono distinte per il numero di rigori concessi a favore. Al comando di questa speciale classifica troviamo ben sei squadre, ciascuna con 4 rigori a favore: AC Milan, Atalanta, Inter, ACF Fiorentina, SS Lazio e Parma Calcio. La quantità di rigori concessi a queste squadre potrebbe indicare un gioco particolarmente offensivo e una maggiore presenza in area avversaria, oppure semplicemente un’occasione fortuita di episodi a loro favorevoli.

Squadre con 4 rigori a favore

Le squadre che hanno ottenuto il maggior numero di rigori fino a questo momento sono:

AC Milan : con 4 rigori, ha una media di realizzazione del 50%, avendo trasformato solo 2 tentativi.

: con 4 rigori, ha una media di realizzazione del 50%, avendo trasformato solo 2 tentativi. Atalanta : dei 4 rigori ottenuti, ne ha realizzati 3, con una media del 75%.

: dei 4 rigori ottenuti, ne ha realizzati 3, con una media del 75%. Inter : anche l’Inter ha segnato 3 rigori su 4, con una percentuale del 75%.

: anche l’Inter ha segnato 3 rigori su 4, con una percentuale del 75%. ACF Fiorentina : i viola mantengono la stessa media di Atalanta e Inter, con 3 rigori trasformati su 4.

: i viola mantengono la stessa media di Atalanta e Inter, con 3 rigori trasformati su 4. SS Lazio : i biancocelesti hanno avuto altrettanta fortuna con 3 rigori segnati su 4.

: i biancocelesti hanno avuto altrettanta fortuna con 3 rigori segnati su 4. Parma Calcio: come le squadre precedenti, il Parma ha una media del 66,7%, avendo segnato 2 rigori su 3.

Questi numeri dimostrano che, nonostante il numero di rigori a favore sia uguale, le percentuali di realizzazione variano, mettendo in risalto squadre più precise come Atalanta, Inter e Lazio rispetto al Milan.

La precisione dal dischetto

Juventus, Napoli e Hellas Verona: una precisione perfetta

Tra le squadre che hanno dimostrato una precisione impeccabile dal dischetto troviamo Juventus FC, SSC Napoli e Hellas Verona. Queste squadre hanno ottenuto 2 o 3 rigori e sono riuscite a trasformare ogni singolo tiro:

Juventus : 3 rigori concessi e tutti trasformati, per una media del 100%.

: 3 rigori concessi e tutti trasformati, per una media del 100%. Napoli : 2 rigori e 2 reti, confermando l’efficacia sotto porta.

: 2 rigori e 2 reti, confermando l’efficacia sotto porta. Hellas Verona: stessa performance del Napoli, con 2 rigori realizzati su 2.

Questi dati evidenziano una grande freddezza e precisione da parte dei rigoristi di queste squadre, capaci di capitalizzare al massimo le opportunità.

Squadre con percentuali basse

Non tutte le squadre, però, sono state altrettanto efficaci. AC Milan e Torino FC hanno faticato dal dischetto, riuscendo a realizzare solo la metà dei rigori concessi. In particolare:

AC Milan ha segnato 2 rigori su 4, registrando una percentuale di realizzazione del 50%.

ha segnato 2 rigori su 4, registrando una percentuale di realizzazione del 50%. Torino FC ha convertito solo 1 rigore su 2, anch’esso con una media del 50%.

Queste basse percentuali possono essere dovute alla scelta del rigorista o alla bravura dei portieri avversari, ma in ogni caso rappresentano punti preziosi persi durante le partite.

Squadre con un solo rigore a favore

Alcune squadre, fino a questo momento, hanno avuto meno fortuna o meno occasioni per ottenere rigori. Tra queste troviamo Como 1907, Udinese Calcio, Genoa CFC, Bologna FC, AS Roma, Cagliari Calcio e Empoli FC, ciascuna con 1 rigore a favore. La precisione è comunque stata alta, con tutte le squadre che hanno trasformato il loro unico rigore, ad eccezione di Como, Udinese e Genoa, che lo hanno fallito.

Analisi delle percentuali di realizzazione

Squadre con il 100% di realizzazione

Le squadre che hanno mantenuto una percentuale perfetta sono:

Juventus FC

SSC Napoli

Hellas Verona

Bologna FC

AS Roma

Cagliari Calcio

Empoli FC

Squadre con percentuali medie e basse

AC Milan e Torino FC si fermano al 50%, denotando una scarsa efficacia dal dischetto rispetto alle altre squadre con lo stesso numero di rigori.

e si fermano al 50%, denotando una scarsa efficacia dal dischetto rispetto alle altre squadre con lo stesso numero di rigori. Parma Calcio e Venezia FC hanno una media del 66,7%, avendo trasformato 2 dei 3 rigori a favore.

Queste percentuali indicano un livello di preparazione variabile, evidenziando differenze tra i rigoristi delle varie squadre e la loro capacità di gestire la pressione.

Conclusioni

Il panorama dei calci di rigore in Serie A 2024/2025, dopo dodici giornate, offre spunti interessanti sulle capacità e sulla freddezza dei rigoristi. Squadre come Juventus, Napoli e Hellas Verona spiccano per la loro precisione, trasformando ogni occasione dal dischetto. Altre squadre, come Milan e Torino, potrebbero migliorare la loro efficacia, cercando di aumentare la percentuale di realizzazione nelle prossime partite. Infine, resta da vedere se squadre con meno rigori a favore, come Como, Udinese e Genoa, avranno altre opportunità e se riusciranno a sfruttarle meglio.

In definitiva, i calci di rigore possono essere un fattore decisivo nel corso della stagione e ogni punto guadagnato o perso può fare la differenza in una classifica tanto competitiva come quella della Serie A. Continueremo a monitorare l’andamento delle statistiche per vedere come si evolverà la situazione nei prossimi mesi.

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/