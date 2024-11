La dodicesima giornata di Serie A propone un confronto ricco di storia e significato, con il Milan che fa visita al Cagliari all’Unipol Domus sabato 9 novembre alle 18:00. Una sfida che vede i rossoneri nel ruolo di bestia nera dei sardi, con statistiche che raccontano un dominio quasi imbarazzante negli scontri diretti.

Storia di un dominio

I numeri parlano chiaro e sono impietosi per i rossoblù: il Milan è la squadra contro cui il Cagliari ha rimediato più sconfitte nella sua storia in Serie A, ben 47 in 82 confronti. Un dato che si traduce nella più bassa percentuale di vittorie (9,76%) per i sardi contro qualsiasi avversaria affrontata più di 12 volte nel massimo campionato. La storia recente non fa che confermare questo trend: nelle ultime 39 sfide, il Cagliari è riuscito a conquistare la vittoria una sola volta, nel maggio 2017 con un 2-1 casalingo.

Il momento delle squadre

La crisi realizzativa del Cagliari

I padroni di casa stanno attraversando un momento particolarmente difficile, soprattutto tra le mura amiche. La squadra rossoblù è rimasta a secco di gol in quattro dei sei match casalinghi disputati in questa stagione, realizzando appena quattro reti. Un dato che preoccupa, considerando che solo l’Empoli ha fatto peggio in casa. La difesa, poi, non offre maggiori consolazioni: nelle ultime otto partite di campionato, il Cagliari ha incassato almeno due reti in sette occasioni, per un totale di 17 gol subiti.

Il Milan e la solidità ritrovata

I rossoneri, al contrario, stanno vivendo un periodo positivo dal punto di vista difensivo. La squadra di Pioli ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sette gare di Serie A, realizzando 12 reti e subendone solo cinque nel periodo. In trasferta, il Milan viene da una vittoria con clean sheet contro il Monza e potrebbe centrare due successi esterni consecutivi senza subire gol per la prima volta da marzo 2022.

Statistiche e curiosità

Statistica Cagliari Milan Gol primi tempi 4 11 (65% del totale) Clean sheet ultimi 7 match – 4 Vittorie negli scontri diretti 8 47 Gol fatti/subiti totali 62 132

La tradizione in trasferta

Il Milan vanta una striscia impressionante all’Unipol Domus: ha segnato almeno un gol nelle ultime 13 trasferte contro il Cagliari in Serie A (22 reti totali, media di 1.7 a partita). Si tratta della serie aperta più lunga di trasferte con gol all’attivo per i rossoneri contro una singola avversaria nel massimo campionato.

I protagonisti attesi

La ricerca della continuità

Zito Luvumbo cerca la consacrazione definitiva proprio contro la squadra a cui ha segnato il suo primo gol casalingo in Serie A, nella sconfitta per 3-1 dello scorso settembre. L’attaccante rossoblù, reduce dalla rete contro la Lazio, potrebbe trovare per la prima volta in carriera il gol in due partite consecutive di Serie A.

Il fattore Pulisic

Sul fronte opposto, Christian Pulisic ha nel Cagliari una delle sue vittime preferite: proprio contro i sardi ha realizzato la sua unica doppietta in Serie A, nel 5-1 dello scorso maggio. Lo statunitense è stato coinvolto in tre gol nelle sfide contro il Cagliari, eguagliando il suo record personale contro una singola avversaria nel campionato italiano.

Le chiavi tattiche del match

L’aspetto più interessante della sfida riguarda la distribuzione dei gol: il Milan è la squadra che ha segnato la più alta percentuale di reti nel primo tempo (65%, 11 su 17), mentre il Cagliari ha realizzato solo quattro gol nelle prime frazioni, meglio solo di Genoa e Lecce (entrambe a due).

Le prospettive

Il match si preannuncia come una sfida tra due squadre con momenti e obiettivi diversi: il Cagliari cerca punti salvezza e il ritorno al gol casalingo, il Milan punta a consolidare la sua posizione di vertice e a mantenere la tradizione positiva contro i sardi.

