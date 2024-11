Buongiorno benessere su Rai 1: il 16 novembre alle 10.30 esperti e consigli su dimagrimento, cistite e colpo della strega

Un nuovo appuntamento con la salute e il benessere attende i telespettatori di Rai 1. Vira Carbone torna alla conduzione di “Buongiorno Benessere” con una puntata ricca di argomenti e ospiti autorevoli, pronti a condividere preziosi consigli per la salute e il benessere quotidiano.

Il programma si aprirà con l’intervento del professor Giorgio Calabrese, rinomato nutrizionista, che affronterà un tema sempre attuale: il dimagrimento mirato. L’esperto fornirà indicazioni precise per un approccio corretto e scientifico alla perdita di peso, sfatando miti e luoghi comuni.

La trasmissione proseguirà con un focus sui disturbi ortopedici più comuni. Il professor Cesare Faldini, direttore della Clinica Ortopedica dell’Istituto Rizzoli di Bologna, dedicherà particolare attenzione al temuto “colpo della strega”, illustrando strategie di prevenzione e gestione di questo fastidioso disturbo.

Un problema che affligge molte persone, soprattutto donne, verrà affrontato dal professor Giuseppe Carrieri, presidente della Società Italiana di Urologia: la cistite. L’esperto fornirà indicazioni pratiche su prevenzione e trattamento di questa comune infezione.

Nel segmento dedicato al “Primo Soccorso”, il professor Giulio Maria Ricciuto, presidente di Simeu Lazio, spiegherà come gestire correttamente la febbre in situazioni di emergenza, un tema particolarmente utile con l’arrivo della stagione invernale.

La salute cardiovascolare sarà al centro dell’intervento del professor Roberto Chiesa, primario di Chirurgia Vascolare all’Ospedale San Raffaele di Milano, che illustrerà come mantenere le arterie in salute e favorire una buona circolazione sanguigna.

Per gli aspetti legati alla medicina estetica, la dottoressa Fiorella Donati, specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva, risponderà alle domande più frequenti sulla cura di viso e corpo, con particolare attenzione ai problemi stagionali come i rossori da freddo e la ritenzione idrica.

A concludere la puntata, lo chef Alessandro Circiello dimostrerà come sia possibile coniugare gusto e salute in cucina, presentando una ricetta che unisce sapore e benessere.