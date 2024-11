Flavio Briatore smentisce le nozze-bis con Elisabetta Gregoraci: le dichiarazioni al settimanale Oggi

Flavio Briatore mette fine alle speculazioni su un possibile ritorno di fiamma con Elisabetta Gregoraci. La coppia, che ha ufficializzato il proprio divorzio nel 2017 dopo nove anni di matrimonio, continua a mantenere un rapporto amichevole, principalmente per il bene del figlio Nathan Falco.

Le voci su una possibile riconciliazione si sono intensificate dopo un fuorionda di Gregoraci durante il programma Questione di Stile su Rai 2, dove aveva dichiarato: “Mi ha promesso che non si risposa, altrimenti lo ammazzo”. Una frase che ha alimentato il gossip, soprattutto dopo la fine della relazione tra la showgirl calabrese e l’imprenditore Giulio Fratini.

Tuttavia, in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi, Briatore ha categoricamente smentito ogni ipotesi di matrimonio: “No, nessun matrimonio in vista“. L’imprenditore piemontese ha però sottolineato l’importanza di Elisabetta nella sua vita, definendola “famiglia” e confermando la volontà di mantenere un legame affettuoso senza ulteriori sviluppi romantici.

La capacità di Briatore di mantenere rapporti cordiali con le ex compagne è evidente anche nella sua relazione conclusa con Heidi Klum. Nonostante la fine della loro storia d’amore, i due hanno preservato un affetto profondo, consolidato dalla presenza della figlia Leni, oggi ventenne. La ragazza, sebbene non ufficialmente riconosciuta da Briatore, è stata cresciuta dal cantante Seal, ex marito della Klum, in un contesto di famiglia allargata caratterizzato da rispetto e armonia.

Durante un recente Gran Premio di Monaco, l’unità di questa particolare famiglia è stata testimoniata da un “family selfie” che ha fatto il giro dei social media, immortalando un momento di condivisione tra Briatore, Klum, Gregoraci e i loro figli Nathan e Leni.

Briatore ha espresso grande orgoglio per Leni, descrivendola come una giovane donna “bellissima, forte e indipendente“, riconoscendo il merito di Heidi nella sua educazione. Dal divorzio con la Gregoraci, l’imprenditore non ha mai avuto una relazione fissa, preferendo concentrarsi sul mantenimento dei legami familiari esistenti.

La storia di questo nucleo familiare non convenzionale dimostra come sia possibile mantenere relazioni mature e costruttive anche dopo la fine di un rapporto sentimentale, privilegiando il benessere dei figli e il rispetto reciproco.