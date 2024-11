Bonus Natale 2024: guida completa per ottenere l’indennità di 100 euro

Il Bonus Natale 2024 rappresenta un’importante iniziativa del governo italiano volta a sostenere i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi durante le festività natalizie. Questa indennità una tantum di 100 euro sarà erogata insieme alla tredicesima mensilità di dicembre 2024. In questo articolo, esamineremo dettagliatamente i requisiti necessari, le modalità di richiesta e le tempistiche per beneficiare di questo bonus.

Cos’è il Bonus Natale 2024

Il Bonus Natale 2024 è un contributo economico una tantum di 100 euro destinato ai lavoratori dipendenti che soddisfano specifici requisiti di reddito e familiari. Introdotto dal Decreto Omnibus 2024, convertito in legge nell’ottobre 2024, questo bonus mira a fornire un sostegno finanziario aggiuntivo in un periodo dell’anno caratterizzato da maggiori spese familiari.

Requisiti per accedere al Bonus

Per poter beneficiare del Bonus Natale 2024, è necessario soddisfare contemporaneamente i seguenti requisiti:

Reddito complessivo: il lavoratore deve aver percepito nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. È importante notare che nel calcolo del reddito complessivo non concorre il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Situazione familiare: il lavoratore deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico. Inizialmente, era richiesto anche che il coniuge fosse fiscalmente a carico, ma recenti modifiche hanno ampliato la platea dei beneficiari, includendo anche le famiglie monogenitoriali. Pertanto, il bonus spetta: ai lavoratori con coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio a carico;

ai lavoratori non coniugati o legalmente separati con almeno un figlio a carico. Capienza fiscale: l’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente deve essere superiore all’importo delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente. Questo significa che il bonus non spetta ai lavoratori la cui imposta lorda è completamente assorbita dalle detrazioni, ovvero coloro che si trovano nella cosiddetta “no tax area”.

Come richiedere il Bonus Natale 2024

Per ottenere il Bonus Natale 2024, il lavoratore dipendente deve presentare una richiesta scritta al proprio datore di lavoro. La domanda deve contenere:

una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti necessari;

il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale).

È fondamentale che la richiesta sia presentata entro i termini stabiliti per consentire al datore di lavoro di erogare il bonus insieme alla tredicesima mensilità. Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, la richiesta deve essere presentata entro il 22 novembre 2024.

Modalità di erogazione del Bonus

Il Bonus Natale 2024 sarà erogato direttamente dal datore di lavoro nella busta paga di dicembre, insieme alla tredicesima mensilità. L’importo del bonus è proporzionato al periodo di lavoro svolto nel corso dell’anno. Pertanto, i lavoratori che hanno prestato servizio per l’intero anno riceveranno l’intero importo di 100 euro, mentre coloro che hanno lavorato per un periodo inferiore riceveranno un importo ridotto, calcolato in base ai giorni di lavoro effettivamente svolti.

Novità e ampliamento della platea dei beneficiari

Inizialmente, il Bonus Natale 2024 era destinato esclusivamente ai lavoratori con coniuge e figli a carico. Tuttavia, recenti modifiche hanno ampliato la platea dei beneficiari, includendo anche le famiglie monogenitoriali. Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha dichiarato: “Viene ampliata la platea dei contribuenti che percepiranno il bonus di 100 euro a Natale”.

Considerazioni finali

Il Bonus Natale 2024 rappresenta un’importante misura di sostegno per i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, offrendo un contributo aggiuntivo in un periodo dell’anno caratterizzato da maggiori spese. È fondamentale che i lavoratori interessati verifichino attentamente il possesso dei requisiti e presentino la richiesta al proprio datore di lavoro entro i termini stabiliti, per assicurarsi di ricevere l’indennità insieme alla tredicesima mensilità di dicembre 2024.