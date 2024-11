Dalla “Mano de Dios” a Dybala: i bomber argentini che hanno fatto grande la Serie A

L’eredità argentina nel calcio italiano continua a brillare, con Paulo Dybala che, grazie al suo ultimo gol con la Roma contro il Torino, ha raggiunto quota 125 reti, eguagliando Gonzalo Higuain e consolidando la sua posizione tra i migliori marcatori argentini nella storia della Serie A. Nella top 10 è l’unico giocatore ancora in attività insieme a Lautaro Martinez.

La top 3 dei bomber albicelesti

Il Re indiscusso: Gabriel Batistuta

Gabriel Batistuta, soprannominato “Batigol”, domina questa speciale classifica con 183 gol in 318 presenze. Il bomber di Reconquista ha lasciato un’impronta indelebile nel campionato italiano, distinguendosi per:

Una media realizzativa straordinaria di 0,57 gol a partita

Una capacità unica di segnare in qualsiasi modo

Un’energia inarrestabile che lo ha reso idolo di Fiorentina e Roma

L’eleganza di Hernán Crespo

Al secondo posto troviamo Hernán Crespo con 153 reti. “Valdanito” ha incantato i tifosi di:

Parma

Lazio

Inter

Milan

Genoa

La sua eleganza e il suo fiuto del gol lo hanno reso uno degli attaccanti più completi mai visti in Serie A.

La Joya Raggiunge il “Pipita”

Paulo Dybala, con l’ultimo sigillo contro il Torino, ha raggiunto quota 125 gol come Gonzalo Higuain, entrando così nel podio dei marcatori argentini più prolifici. La “Joya” continua a illuminare il campionato con:

Un sinistro magico

Una visione di gioco superiore

Una leadership tecnica indiscussa

Gli altri protagonisti dell’albiceleste

Mauro Icardi (121 gol) e Abel Balbo (117 reti) completano la top 5, seguiti dal sempre più protagonista Lautaro Martínez, che con 107 gol sta scalando rapidamente la classifica.

La nuova generazione

L’attuale capitano dell’Inter, Lautaro Martínez, rappresenta il presente e il futuro del calcio argentino in Italia. Il “Toro” sta dimostrando partita dopo partita di avere tutte le carte in regola per scalare ulteriormente questa prestigiosa classifica.

Il mito di Maradona

All’undicesimo posto troviamo il leggendario Diego Armando Maradona con 81 reti. Il “Pibe de Oro”, nonostante non sia in cima a questa classifica, ha lasciato un’eredità che va ben oltre i numeri. I suoi 81 gol in 188 presenze con il Napoli hanno:

Rivoluzionato il calcio italiano

Ispirato generazioni di calciatori

Creato un legame indissolubile tra Argentina e Serie A

L’Eredità Continua

La tradizione dei bomber argentini in Serie A continua a rinnovarsi, con nuovi talenti che seguono le orme dei loro illustri predecessori, confermando il profondo legame tra il calcio argentino e quello italiano.

Posizione Giocatore Gol Presenze Media Gol Squadre 1 Gabriel Batistuta 183 318 0.58 3 2 Hernán Crespo 153 340 0.45 5 3 Gonzalo Higuaín 125 224 0.56 3 4 Paulo Dybala 125 332 0.38 3 5 Mauro Icardi 121 219 0.55 2 6 Abel Balbo 117 253 0.46 4 7 Lautaro Martínez 107 215 0.50 1 8 Rodrigo Palacio 93 357 0.26 3 9 Diego Milito 86 159 0.54 2 10 Pedro Manfredini 81 152 0.53 3 11 Diego Maradona 81 187 0.43 1

