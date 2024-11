Bologna spezza il tabù Dall’Ara: Orsolini firma il ritorno alla vittoria dopo 7 mesi

Il ritorno alla gioia casalinga

In una giornata segnata dal ritorno in campo di Lewis Ferguson dopo il grave infortunio al legamento crociato, il Bologna ha finalmente ritrovato il sapore della vittoria casalinga. Sette lunghi mesi di digiuno al Dall’Ara sono stati interrotti grazie a un colpo di testa di Riccardo Orsolini, sempre più trascinatore di questa squadra con la sua terza rete consecutiva dopo quelle realizzate contro Genoa e Cagliari.

Una vittoria dal sapore speciale

La squadra di Vincenzo Italiano ha raggiunto quota 15 punti in classifica, eguagliando il percorso della gestione Motta dello scorso anno. Un traguardo significativo che assume un valore ancora maggiore considerando il peso che questa “maledizione” casalinga stava assumendo nell’ambiente rossoblù. Di contro, il Lecce continua il suo momento negativo, con la quinta sconfitta nelle ultime sei partite che evidenzia un periodo di grande difficoltà per i salentini.

L’analisi della partita

Il match ha seguito un copione prevedibile, con il Bologna a fare la partita e il Lecce concentrato su una fase difensiva attenta e organizzata. Ravaglia, estremo difensore rossoblù, è stato praticamente inoperoso per tutti i novanta minuti, a testimonianza di come i salentini abbiano preferito un atteggiamento prudente, risultando però praticamente nulli in fase offensiva.

La difesa leccese, guidata da Falcone, ha retto bene per lunghi tratti, rischiando seriamente solo in un paio di occasioni: prima su un quasi autogol di Ramadani, con Freuler che non è riuscito a capitalizzare sulla ribattuta, e poi su un colpo di testa di Castro neutralizzato dall’estremo difensore giallorosso.

Il momento decisivo

Il gol decisivo è arrivato al 40° minuto, quando Miranda ha pennellato un cross dalla sinistra che ha trovato Orsolini completamente libero in area. Un’indecisione difensiva grave da parte del Lecce, che fino a quel momento aveva gestito con attenzione le sortite offensive dei padroni di casa. La marcatura dell’attaccante rossoblù è stata troppo blanda, permettendogli di colpire indisturbato a pochi passi da Falcone.

Le difficoltà offensive

Il Bologna ha mostrato ancora una volta alcuni limiti nella manovra offensiva, con una circolazione palla troppo lenta e prevedibile. Questo problema, già evidenziato nelle precedenti gare casalinghe, inclusa quella di Champions League contro lo Shakhtar, ha reso più semplice il compito difensivo degli ospiti. Nonostante il possesso palla prolungato, i rossoblù hanno faticato a creare reali occasioni da gol, con molte azioni che si sono concluse in mischie nell’area avversaria senza veri pericoli.

Le scelte degli allenatori

Vincenzo Italiano – LiveMedia/Lisa Guglielmi

Nella ripresa, sia Italiano che Gotti hanno cercato di modificare l’inerzia della partita con diversi cambi, ma il canovaccio tattico è rimasto sostanzialmente invariato. Il Bologna ha continuato a cercare spazi tra le linee difensive del Lecce, trovando sempre una risposta organizzata sia sulle fasce che per vie centrali.

Le prospettive future

Per il Bologna, questa vittoria rappresenta molto più dei tre punti in palio. Ritrovare il successo al Dall’Ara dopo sette mesi potrebbe essere la svolta necessaria per dare continuità al progetto di Italiano. Il ritorno di Ferguson, inoltre, aggiunge qualità e leadership a un centrocampo che ne aveva bisogno.

Il Lecce, invece, si trova a dover affrontare un momento delicato. Se la fase difensiva ha mostrato buoni segnali, è l’attacco a preoccupare Gotti. I salentini dovranno necessariamente trovare nuove soluzioni offensive per uscire da questo periodo negativo e allontanarsi dalle zone pericolose della classifica.