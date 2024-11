Better Man: il 27 dicembre esce la colonna sonora del biopic su Robbie Williams

Il film sulla vita di Robbie Williams si arricchisce di un nuovo capitolo con l’uscita della soundtrack ufficiale “Better Man“, disponibile in digitale dal 27 dicembre 2024, anticipando il debutto cinematografico previsto per il 1° gennaio 2025.

Un film rivoluzionario

La pellicola, diretta da Michael Gracey (già regista di “The Greatest Showman”), si preannuncia come un’opera innovativa e sorprendente. La scelta più audace? Williams sarà rappresentato come una scimmia in CGI per l’intera durata del film, una decisione artistica nata dalle stesse parole dell’artista.

“Robbie diceva spesso di ballare come una scimmia”, ha spiegato Gracey. “Da qui è nata l’idea di rappresentarlo proprio in questa forma, perché è così che lui stesso si percepisce nel raccontare la sua storia”.

Il viaggio di una star

Il biopic ripercorre la straordinaria carriera di Williams:

Gli esordi come membro più giovane dei Take That

L’ascesa come solista

I record infranti

Le sfide personali dietro il successo

Una carriera leggendaria

I numeri di Robbie Williams parlano da soli:

85 milioni di album venduti nel mondo

14 album numero 1 nel Regno Unito

18 BRIT Awards, record assoluto

6 album tra i 100 più venduti nella storia britannica

Gli ultimi successi

Il 2023 ha visto l’artista protagonista di diversi trionfi:

Il concerto sold out al BST Hyde Park di Londra

La docuserie Netflix “Robbie Williams”, prima in 22 paesi

Il continuo impegno benefico con Soccer Aid per l’UNICEF, che ha raccolto 106 milioni di sterline

Anticipazioni e pre-order

La colonna sonora, che sarà disponibile anche in formato fisico, è già preordinabile online. I fan più fedeli che effettueranno il pre-order entro il 12 novembre avranno un vantaggio esclusivo: l’accesso prioritario alla prevendita dei biglietti per il prossimo tour europeo e britannico dell’artista.

Il film promette di offrire uno sguardo intimo e sincero sulla vita di una delle più grandi star del pop britannico, raccontata con lo stesso spirito irriverente e l’umorismo che hanno reso Williams un’icona intramontabile della musica mondiale.