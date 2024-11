Ballando con le stelle, settima puntata: Federica Nargi incanta, scintille in studio tra Bruganelli e Lucarelli

La settima puntata di Ballando con le stelle ha confermato che il programma di Milly Carlucci è entrato nella sua fase più calda e avvincente. La serata del 9 novembre ha regalato al pubblico di Rai 1 un mix esplosivo di performance mozzafiato, confronti accesi e colpi di scena.

La regina della serata

Federica Nargi ha letteralmente conquistato tutti con un charleston che ha sfiorato la perfezione. In coppia con Luca Favilla, l’ex velina ha mostrato non solo un talento straordinario sulla pista da ballo, ma ha anche rivelato un lato inedito del suo carattere. Durante le prove, infatti, ha sorpreso tutti mostrandosi come la vera trascinatrice della coppia, spronando il suo maestro con una passione tipicamente romana che ha fatto emergere tutto il suo entusiasmo per questa avventura.

Tensioni e polemiche

La serata non è stata priva di momenti di tensione, culminati nel tanto atteso confronto tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. Lo scontro, che covava fin dalla prima puntata, è esploso quando l’ex opinionista del Grande Fratello ha accusato la giurata di aver scritto di lei nella sua newsletter a pagamento. Ne è nato un botta e risposta al vetriolo, con riferimenti personali e frecciatine che hanno decisamente abbassato il livello del confronto.

Il caso Mariotto

Guillermo Mariotto è stato protagonista di una serata particolarmente controversa. Il giudice ha iniziato assegnando uno zero a Massimiliano Ossini, scatenando la reazione indignata di Rossella Erra, e ha proseguito con una serie di uscite sopra le righe che hanno irritato sia i concorrenti che i professionisti. Particolarmente teso il momento in cui Sara Di Vaira ha dovuto ricordargli l’importanza di rispettare i nomi dei maestri di ballo.

Il verdetto finale

La serata si è conclusa con un ballottaggio a tre che ha visto sfidarsi le coppie composte da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, e Furkan Palalı con Erica Martinelli. Il pubblico, attraverso il televoto, ha deciso di eliminare la coppia Palalı-Martinelli, che ha raccolto solo il 18% delle preferenze. Per loro, comunque, si aprono le porte del ripescaggio previsto per fine novembre.

Ad impreziosire la serata, la presenza di Simona Ventura come ballerina per una notte, che ha aggiunto ulteriore prestigio a uno show che continua a tenere incollati al televisore milioni di spettatori.

La classifica della serata