Ballando con le stelle: Elettra Lamborghini e Massimiliano Gallo ballerini per una notte il 16 novembre su Rai 1

Il dance show più amato della televisione italiana, “Ballando con le Stelle“, si prepara a un nuovo entusiasmante appuntamento. La padrona di casa Milly Carlucci, accompagnata dal poliedrico Paolo Belli, accoglierà due ospiti d’eccezione come ballerini per una notte che promettono di infiammare la pista da ballo dell’Auditorium Rai.

L’esuberante Elettra Lamborghini, volto noto al pubblico televisivo per le sue partecipazioni come coach a “The Voice of Italy” nel 2019 al fianco di Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio, e come giurata di “Italia’s Got Talent“, si cimenterà in una doppia performance latina. La conduttrice di “Only Fun Comico Show” metterà alla prova il suo talento con una salsa e una bachata, guidata dal ballerino professionista Moreno Porcu.

Il secondo ospite della serata sarà il talentuoso Massimiliano Gallo, che anticiperà il suo ritorno su Rai 1 come protagonista della seconda stagione di “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso” (in onda dal 24 novembre) con un’esibizione di charleston insieme a Rebecca Gabrielli.

Dopo il trionfo della scorsa settimana di Federica Nargi e Luca Favilla, che hanno conquistato 75 punti, e l’eliminazione di Furkan Palali e Erica Martinelli, nove coppie si contenderanno la vittoria con coreografie sempre più elaborate. In pista vedremo:

Bianca Guaccero con Giovanni Pernice

con Giovanni Pernice Federica Nargi con Luca Favilla

con Luca Favilla Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina

con Anastasia Kuzmina Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli

con Alessandra Tripoli Federica Pellegrini con Angelo Madonia

con Angelo Madonia Sonia Bruganelli con Carlo Aloia

con Carlo Aloia Tommaso Marini con Sophia Berto

con Sophia Berto Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti

con Nikita Perotti Massimiliano Ossini con Veera Kinnunen

La giuria di esperti, guidata da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, valuterà le performance dei concorrenti. A vigilare sull’equità dei giudizi, i “Tribuni del popolo” Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, mentre Alberto Matano sarà pronto a intervenire con il suo prezioso tesoretto.

La serata sarà arricchita anche dal torneo “Ballando con te“, che vedrà sfidarsi i talenti emersi da “Ballando on the Road“: Lance Up dalla Liguria, Street Dance e Dancevision dalla Toscana, in una competizione che si inserisce nella collaborazione tra Regione Calabria e Rai Com.

Le esibizioni saranno accompagnate dalla Big Band di Paolo Belli, con gli arrangiamenti curati da Luigi Saccà, che garantiranno il giusto sound per ogni stile di ballo. Per chi volesse approfondire o rivedere i momenti migliori, sono disponibili il sito ufficiale www.ballandoconlestelle.rai.it e “Ballando Segreto” su RaiPlay, che sta registrando un notevole successo di pubblico.