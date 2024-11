Ballando con le stelle 9 novembre su Rai1: Simona Ventura e Giovanni Terzi ballerini per una notte

Il grande ritorno del dance show

Sabato 9 novembre, alle 20.35, Rai1 accende i riflettori sulla nuova puntata di “Ballando con le stelle“. Il programma, condotto dall’instancabile Milly Carlucci insieme al fedele Paolo Belli, promette una serata ricca di emozioni e performance mozzafiato.

Gli ospiti speciali della serata

La puntata vedrà il ritorno di Simona Ventura e Giovanni Terzi come ballerini per una notte. La coppia, che ha partecipato come concorrente nella scorsa edizione, si esibirà con i professionisti Giada Lini e Pasquale La Rocca su tre brani iconici:

“Your Song“

“Mambo Italiano“

“Gli Amori“

Le coppie in gara

Dopo la vittoria della scorsa puntata di Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, che hanno conquistato 30 punti di bonus, ecco le coppie pronte a sfidarsi:

Bianca Guaccero – Giovanni Pernice

– Federica Nargi – Luca Favilla

– Francesco Paolantoni – Anastasia Kuzmina

– Luca Barbareschi – Alessandra Tripoli

– Federica Pellegrini – Angelo Madonia

– Sonia Bruganelli – Carlo Aloia

– Tommaso Marini – Sophia Berto

– Anna Lou Castoldi – Nikita Perotti

– Massimiliano Ossini – Veera Kinnunen

– Furkan Palali – Erica Martinelli

La giuria e i tribuni

A valutare le performance una giuria d’eccezione presieduta da Carolyn Smith, affiancata da:

Guillermo Mariotto

Fabio Canino

Ivan Zazzaroni

Selvaggia Lucarelli

I “Tribuni del popolo” Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira potranno intervenire sulle votazioni, mentre Alberto Matano resta il custode del tesoretto.

Ballando on the Road: l’ultima tappa

Domenica alle 10.30 su Rai1, ultimo appuntamento con “Ballando on the Road” dalla Calabria, con Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e la new entry Matteo Addino alla scoperta di nuovi talenti.