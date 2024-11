Il lunch match della dodicesima giornata di Serie A propone una sfida dal sapore particolare al Gewiss Stadium, dove l’Atalanta ospita l’Udinese domenica 10 novembre alle 12:30. I bergamaschi, trascinati dal duo De Ketelaere-Lookman, stanno vivendo un momento magico, mentre i friulani cercano il colpaccio che manca da troppo tempo.

Un attacco da record europeo

L’Atalanta si presenta a questa sfida con numeri offensivi da capogiro: 29 gol segnati in campionato, meglio hanno fatto solo Bayern Monaco (32) e Barcellona (40) nei top 5 campionati europei. Ancora più impressionante il dato relativo al periodo più recente: ben 18 delle 29 reti (62%) sono arrivate da ottobre in avanti, record assoluto nei principali tornei continentali.

Statistiche a confronto

Statistica Atalanta Udinese Gol segnati 29 – Gol da fuori area 7 (record Serie A) – Imbattibilità derby 13 partite – Clean sheet consecutivi 2 –

Il dominio nerazzurro

I bergamaschi vivono il momento migliore nella storia dei confronti con l’Udinese: sono imbattuti da 13 partite consecutive (8 vittorie, 5 pareggi), la striscia aperta più lunga senza sconfitte per la Dea contro una singola avversaria in Serie A. L’ultimo successo friulano risale al 29 ottobre 2017, un 2-1 firmato De Paul e Barak.

Il momento delle squadre

La solidità difensiva dell’Atalanta

Non solo attacco per la squadra di Gasperini: i nerazzurri arrivano da due clean sheet consecutivi (contro Monza e Napoli) e puntano al tris, che sarebbe solo il secondo nelle ultime cinque stagioni dopo quello ottenuto tra settembre e ottobre 2023.

Le difficoltà in trasferta dell’Udinese

Momento complicato per i friulani lontano dalle mura amiche: dopo una serie positiva di cinque trasferte senza sconfitte (3 vittorie, 2 pareggi), sono arrivate tre sconfitte consecutive contro Roma, Milan e Venezia. Un trend negativo che non si vedeva dall’aprile-maggio 2023.

I protagonisti del momento

La coppia d’oro De Ketelaere-Lookman

La sintonia tra Charles De Ketelaere e Ademola Lookman sta raggiungendo livelli storici: il belga ha fornito 7 dei suoi 14 assist in Serie A al nigeriano (50%), inclusi entrambi quelli nell’ultima vittoria contro il Napoli. Con un altro passaggio vincente al compagno, De Ketelaere salirebbe al 53% di assist per un singolo giocatore, avvicinandosi al record di Milinkovic-Savic con Immobile (56%).

La rivelazione Retegui

Mateo Retegui si sta confermando come uno dei bomber più prolifici d’Europa: da ottobre è l’unico giocatore in doppia cifra di partecipazioni al gol (7 reti e 3 assist) nei top 5 campionati, distanziando di almeno tre lunghezze qualsiasi altro calciatore nel periodo, ad eccezione del compagno Lookman (7).

Il talento Lucca

Lorenzo Lucca – LiveMedia/Fabrizio Corradetti

Sul fronte opposto, Lorenzo Lucca si sta confermando come uno dei giovani più interessanti del campionato: è uno dei soli quattro giocatori nati dal 2000 in avanti ad aver partecipato a più di 15 gol nelle ultime due stagioni di Serie A (12 reti e 4 assist), in compagnia di Vlahovic (26), Kvaratskhelia (24) e proprio De Ketelaere (25).

Le chiavi tattiche del match

Il fattore distanza

L’Atalanta è la regina dei gol da fuori area in Serie A con 7 reti, seconda solo al Barcellona (8) nei maggiori campionati europei. Una minaccia in più per la difesa friulana, che dovrà prestare particolare attenzione alle conclusioni dalla distanza.

La ricerca del colpaccio

L’Udinese ha un conto in sospeso con il Gewiss Stadium: una sola vittoria nelle ultime 16 trasferte a Bergamo (8 pareggi, 7 sconfitte), dopo averne vinte quattro delle cinque precedenti. L’ultimo successo risale al dicembre 2016, un 3-1 firmato dall’ex Zapata, Fofana e Théréau.

Le prospettive

La sfida si preannuncia come un confronto tra l’irresistibile attacco atalantino e un’Udinese alla ricerca di punti pesanti in trasferta. I bergamaschi puntano a consolidare il loro momento magico, mentre i friulani cercano di sfatare un tabù che dura da troppo tempo.