Atalanta di rimonta sull’Udinese: 2-1 al Gewiss Stadium

La marcia dell’Atalanta continua inarrestabile anche contro l’Udinese. Un 2-1 in rimonta che consolida le ambizioni della Dea, capace di ribaltare un match complicato nonostante le fatiche di coppa. Una vittoria che non profuma di scudetto, ma che certifica la solidità di una squadra sempre più protagonista.

Un primo tempo in affanno

La stanchezza delle coppe europee si è fatta sentire nei primi 45 minuti, con l’Atalanta apparsa meno brillante del solito. Carnesecchi è stato chiamato a due interventi ravvicinati, mentre dall’altra parte un gol di Retegui è stato annullato per posizione irregolare di Lookman. Il vantaggio ospite porta la firma di Kamara, con una conclusione dalla distanza che ha gelato il Gewiss Stadium sul finire del primo tempo.

La svolta nella ripresa

Gasperini ha trovato la chiave del match nella ripresa, con l’ingresso di Bellanova per l’acciaccato Zappacosta. L’ex Inter e Torino ha cambiato volto alla squadra, diventando protagonista di due azioni decisive:

L’assist per il pareggio di Pasalic , un rigore in movimento che ha riacceso le speranze nerazzurre

, un rigore in movimento che ha riacceso le speranze nerazzurre La spinta sulla destra che ha portato all’autorete di Traoré per il definitivo 2-1

Le polemiche arbitrali

Il match lascia strascichi polemici, con l’Udinese che recrimina per un episodio controverso dopo appena due minuti: un presunto fallo di mano in area di Hien non ravvisato né dall’arbitro Di Bello né dal VAR.

Il momento della Dea

L’Atalanta chiude una settimana perfetta e si avvia alla sosta con il morale alle stelle. La squadra di Gasperini ha dimostrato di saper vincere anche nelle giornate meno brillanti, caratteristica fondamentale per chi vuole puntare in alto. Per l’Udinese di Runjaic, nonostante la sconfitta, segnali incoraggianti che vanno oltre la semplice lotta salvezza.

La pausa arriva nel momento ideale per i bergamaschi, che potranno ricaricare le batterie dopo un tour de force che li ha visti protagonisti su tutti i fronti. La strada intrapresa è quella giusta, con una squadra che ha ormai trovato la propria identità e che continua a macinare punti preziosi.