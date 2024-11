Atalanta a Stoccarda per confermarsi: Gasperini cerca l’impresa dopo il trionfo di Napoli

Nelle notti europee, l’Atalanta ha sempre saputo trasformarsi, elevando il proprio gioco a livelli straordinari. Dopo l’impresa del Maradona, la Dea si prepara a un’altra sfida cruciale contro lo Stoccarda, consapevole che il momento magico va alimentato con prestazioni di alto livello.

L’eredità del Maradona

Le cinque vittorie consecutive in campionato hanno dato una spinta formidabile alla squadra di Gasperini, anche se quel pareggio a reti bianche contro il Celtic – unica “macchia” in un periodo quasi perfetto – continua a pesare nei calcoli per la qualificazione. Come ha sottolineato il tecnico nerazzurro: “I due punti mancati con il Celtic pesano, dobbiamo recuperarli su tutti i campi.”

Lo Stoccarda nel mirino

Nonostante l’andamento altalenante dei tedeschi in campionato, Gasperini mantiene alta la guardia.

La chiave per i nerazzurri sarà quella di portarsi dietro le sensazioni positive del momento, senza farsi distrarre dall’eco della vittoria di Napoli.

Le scelte tattiche

Gasperini si trova davanti a un ventaglio di opzioni interessanti per l’attacco:

La possibilità del tridente

L’inserimento di Pasalic come trequartista

come trequartista La scelta tra Retegui, De Ketelaere e Lookman

L’assenza di Scamacca e Scalvini non sembra preoccupare eccessivamente il tecnico, che avrà tempo fino all’ultimo per definire l’assetto migliore contro una difesa organizzata come quella tedesca.

La sfida nella sfida

Dall’altra parte ci sarà El Bilal Touré, ex di turno che ha già dimostrato il suo valore segnando contro la Juventus. Il tecnico dello Stoccarda.

L’importanza del momento

Il periodo che sta attraversando l’Atalanta è di quelli da incorniciare:

Una serie di vittorie consecutive in campionato

Un gioco convincente e prolifico

Una ritrovata solidità difensiva

La capacità di imporsi anche su campi difficili

Tuttavia, la Champions League richiede qualcosa in più, quel “ruggito europeo” che ha sempre contraddistinto le notti continentali della Dea. La squadra bergamasca sa bene che ogni punto può essere decisivo in un girone dove gli equilibri sono ancora tutti da definire.

La trasferta di Stoccarda rappresenta quindi un nuovo esame di maturità per un’Atalanta che sembra aver trovato la quadratura del cerchio. La capacità di mantenere alta la concentrazione dopo l’impresa di Napoli sarà fondamentale per proseguire il cammino europeo con ambizione e determinazione.