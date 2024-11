Ascolti tv 6 novembre 2024: La Corrida torna su Nove, Io Canto Generation in calo ma vince la serata

Una serata televisiva ricca di sorprese quella di mercoledì 6 novembre, con il ritorno de “La Corrida” su Nove che ha movimentato gli equilibri del prime time. Lo storico format, ora condotto da Amadeus, ha debuttato con risultati incoraggianti, registrando il 5,5% di share nella prima parte e salendo al 6,6% nella seconda.

La battaglia del prime time

“Io Canto Generation” di Gerry Scotti si conferma leader della serata su Canale 5, nonostante un ulteriore calo negli ascolti. Il talent show ha raccolto 2 milioni e 84mila spettatori, fermandosi al 14,7% di share, in discesa rispetto al 15,4% della settimana precedente.

Serata difficile per Rai 1, dove la replica di “Tutti i Sogni Ancora in Volo” con Massimo Ranieri non è andata oltre il 9,8% di share. Ad approfittarne è stata Federica Sciarelli su Rai 3: “Chi l’ha visto?” ha conquistato 1 milione e 803mila spettatori, raggiungendo l’11,3% di share.

Le altre reti

Il panorama televisivo ha visto diversi programmi ottenere risultati interessanti:

Rai 2 si è ripresa con “ Stucky ” ( 7,1% di share)

si è ripresa con “ ” ( di share) Italia 1 ha proposto “ Quo vado? ” di Checco Zalone ( 8,6% di share)

ha proposto “ ” di Checco Zalone ( di share) Rete 4 con “ Fuori dal Coro ” ha raggiunto il 5,5%

con “ ” ha raggiunto il La7 e Aldo Cazzullo hanno toccato il 5,4%

L’access prime time

La fascia preserale ha visto Marco Liorni superare i 4 milioni di spettatori con “L’Eredità” su Rai 1 (23,2% di share), mentre Gerry Scotti con “La Ruota della Fortuna” ha tenuto testa con il 22,4% su Canale 5.

Il game show “Affari Tuoi” con Stefano De Martino domina l’access prime time con il 26,4% di share e oltre 5,5 milioni di spettatori, mentre “Chissà chi è” di Amadeus su Nove mostra segnali di ripresa, raggiungendo il 2,8%.

La serata conferma un panorama televisivo sempre più frammentato, dove anche le reti minori riescono a ritagliarsi spazi significativi con format di qualità e conduzioni di prestigio.