Android compie 17 anni: il sistema operativo mobile che ha rivoluzionato la tecnologia

Le origini di una rivoluzione tecnologica

Era il 5 novembre 2007 quando il mondo della tecnologia mobile cambiò per sempre. La Open Handset Alliance (OHA) presentò ufficialmente Android, un sistema operativo destinato a diventare il più diffuso al mondo per dispositivi mobili. Ma la storia inizia molto prima, precisamente nell’ottobre 2003, quando quattro visionari fondarono Android Inc.

I pionieri di Android

L’avventura iniziò con quattro figure chiave del settore tecnologico:

Andy Rubin , co-fondatore di Danger

, co-fondatore di Danger Rich Miner , mente dietro Wildfire Communications

, mente dietro Wildfire Communications Nick Sears , ex vicepresidente di T-Mobile

, ex vicepresidente di T-Mobile Chris White, genio dell’interfaccia grafica di Web TV

L’acquisizione di Google

Il 17 agosto 2005 rappresenta una data cruciale: Google acquisisce Android Inc., dando inizio a una trasformazione che avrebbe rivoluzionato il mercato mobile. Nei due anni successivi, il team guidato da Rubin sviluppò un sistema operativo innovativo basato sul kernel Linux.

La dolce evoluzione

Una delle caratteristiche più affascinanti di Android è la sua nomenclatura basata sui dolci, in ordine alfabetico:

Cupcake (1.5): il pioniere commerciale su HTC Dream

Donut (1.6)

Eclair (2.1)

Froyo (2.2)

Gingerbread (2.3)

Honeycomb (3.0)

Ice Cream Sandwich (4.0)

Jelly Bean (4.1)

KitKat (4.4)

Il cambio di guardia

Nel marzo 2013, la storia di Android vive un momento significativo: Andy Rubin passa il testimone a Sundar Pichai, aprendo un nuovo capitolo nell’evoluzione del sistema operativo. Sotto la nuova guida, Android continua a innovare e a definire gli standard della tecnologia mobile.