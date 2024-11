Amorim al Manchester United: il “nuovo Mourinho” alla sfida più grande

La svolta dei Red Devils

In un freddo pomeriggio di novembre, il Manchester United ha scelto il suo nuovo condottiero: Ruben Amorim, 39 anni, arriva dallo Sporting Lisbona per riportare i gloriosi Red Devils agli antichi fasti. Una decisione attesa che si è concretizzata alla vigilia del match contro il Chelsea, un tempo classica del calcio inglese e oggi simbolo di due nobili in cerca di rinascita.

L’annuncio è arrivato con un timing preciso: Amorim prenderà le redini della squadra dopo l’11 novembre, lasciando a Ruud van Nistelrooy il compito di guidare la squadra nelle prossime tre partite. Un passaggio di consegne studiato per permettere al tecnico portoghese di chiudere il suo ciclo allo Sporting, culminante con l’affascinante sfida contro il Manchester City in Champions League.

Il sesto erede di Ferguson

La nomina di Amorim segna un nuovo capitolo nella tormentata era post-Ferguson. Dal 2013, quando il leggendario Sir Alex concluse il suo regno ventiseiennale, lo United ha cercato invano di trovare un degno successore. Il giovane portoghese diventa così il sesto tentativo di ricostruzione, dopo l’ultima deludente esperienza con Erik ten Hag.

Un profilo in ascesa

Il comunicato del club non lascia spazio a dubbi: “Ruben è uno dei giovani allenatori più entusiasmanti e apprezzati del calcio europeo”. Una fiducia pagata a peso d’oro, con 11 milioni di euro versati nelle casse dello Sporting per liberarlo dal contratto.

Il percorso di crescita

La carriera di Amorim, seppur breve, è già costellata di successi:

Gli esordi al Casa Pia in terza divisione

in terza divisione L’esperienza al Braga , prima con la squadra B poi in prima squadra

, prima con la squadra B poi in prima squadra La vittoria della Taca da Liga

Due campionati portoghesi con lo Sporting, interrompendo un digiuno di 19 anni

Una striscia attuale di nove vittorie consecutive in campionato

La sfida di Manchester

Il compito che attende Amorim è titanico. Lo United versa in una crisi profonda:

14° posto in Premier League

Quattro sconfitte in nove giornate

21° posto su 36 squadre in Europa League

Una tifoseria sempre più impaziente

Il suo debutto è già programmato:

Prima partita in trasferta contro l’ Ipswich il 24 novembre

il 24 novembre Esordio all’Old Trafford contro il Bodo/Glimt in Europa League

L’eredità di Mourinho

Il paragone con il “Special One” è inevitabile, non solo per la nazionalità. Come Mourinho, Amorim arriva a Manchester preceduto da grandi aspettative, ma con una pressione enorme sulle spalle. La sfida è riportare i Red Devils ai vertici del calcio inglese ed europeo, un’impresa che negli ultimi anni è sembrata sempre più complicata.

La sua giovane età e il suo calcio propositivo potrebbero essere la chiave per rivitalizzare una squadra che sembra aver smarrito la propria identità. L’entusiasmo c’è, così come la determinazione. Ora serve solo il tempo per capire se il “nuovo Mourinho” riuscirà dove molti altri hanno fallito.

Fonte immagine: https://depositphotos.com/it/