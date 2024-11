Amici, anticipazioni 3 novembre 2024: Ghali ospite d’onore e due sfide al cardiopalma

Un pomeriggio domenicale ricco di stelle

Il talent show più longevo della televisione italiana torna domani, domenica 3 novembre alle 14.00 su Canale 5, con un appuntamento che promette di tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori. Maria De Filippi guida una puntata che si preannuncia esplosiva, tra ospiti di prestigio, anteprime musicali e sfide che potrebbero ridisegnare gli equilibri della scuola.

Una giuria stellare per valutare i talenti

Il programma si affida a una giuria d’eccezione per valutare le performance degli allievi. Per il canto, due nomi che rappresentano diverse generazioni della musica italiana:

Noemi , voce inconfondibile e interprete raffinata del panorama musicale nazionale

, voce inconfondibile e interprete raffinata del panorama musicale nazionale Michelangelo, producer che ha rivoluzionato il sound della nuova scena italiana

Per il ballo, una presenza che incute rispetto e ammirazione:

Oriella Dorella, étoile della Scala di Milano, il cui nome è sinonimo di eccellenza della danza classica in tutto il mondo

Gli ospiti che illuminano la puntata

Ghali: il ritorno di un’icona

Il super ospite della puntata è Ghali, artista che ha ridefinito i confini del rap italiano. I suoi numeri parlano da soli:

58 dischi di platino

18 dischi d’oro

Un seguito generazionale che lo rende una delle voci più significative della sua epoca

In studio presenterà “Niente Panico”, singolo uscito l’11 ottobre per Warner Music Italy che sta già conquistando le classifiche.

L’anteprima di Holden con Mew

Un momento particolarmente emozionante sarà il ritorno sul palco di Holden che, in un duetto speciale con Mew, presenterà per la prima volta al pubblico “Grandine”. Il brano, che uscirà ufficialmente l’8 novembre per La Tarma Records con distribuzione ADA Music Italy, rappresenta un nuovo capitolo nel percorso artistico del giovane talento.

Le sfide che possono cambiare tutto

La puntata vede due momenti di grande tensione con altrettante sfide:

La prova di Teodora nella danza

La ballerina dovrà difendere il suo posto nella scuola in una sfida giudicata da Garrison Rochelle, coreografo di fama internazionale e storico insegnante del programma. La sua esperienza e il suo rigore saranno determinanti per decidere il destino dell’allieva.

Luk3 alla prova del canto

Il cantante affronterà la sua sfida sotto lo sguardo attento di Paolo Giordano, giornalista e critico musicale di grande esperienza. Una prova che non ammette errori, dove la preparazione tecnica dovrà sposarsi con l’interpretazione e la personalità.

La macchina produttiva

Dietro le quinte, una squadra di professionisti garantisce la qualità dello show:

Fascino P.G.T. firma la produzione per Mediaset

firma la produzione per Paola Di Gesu coordina il tutto come produttore esecutivo

coordina il tutto come produttore esecutivo Andrea Vicario dirige la regia con la consueta maestria

L’attesa del pubblico

L’appuntamento di domani si preannuncia come uno dei più interessanti della stagione. Il mix di elementi che caratterizza la puntata – dalle performance degli allievi alle esibizioni degli ospiti, dalle sfide alle valutazioni della giuria – promette di regalare al pubblico un pomeriggio di grande spettacolo, confermando ancora una volta “Amici” come fucina di talenti e punto di riferimento per chi sogna una carriera nel mondo dello spettacolo.