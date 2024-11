Amici 24, cosa succede a Chiara? Mistero sulla sua assenza

Il popolare talent show di Maria De Filippi sta attraversando una fase delicata. I fan storici del programma non nascondono la loro delusione per i recenti daytime, descritti come privi di quella scintilla che ha sempre caratterizzato il format. Ma c’è un altro elemento che sta catturando l’attenzione del pubblico: la misteriosa assenza di Chiara.

Un’assenza che fa discutere

La ballerina, dopo aver annunciato un infortunio durante il pomeridiano del 3 novembre, continua a brillare per la sua assenza. Non solo non partecipa alle lezioni di danza con Deborah Lettieri, fatto comprensibile date le sue condizioni, ma non si è presentata nemmeno all’incontro culturale con Aldo Cazzullo, dove gli allievi hanno discusso del suo nuovo libro “Il Dio dei nostri padri“. Una fugace apparizione durante il momento Marlù non ha fatto altro che alimentare le domande dei fan.

I nuovi “favoriti” di Maria?

La puntata dell’8 novembre ha acceso i riflettori su Vybes, che ha ricevuto una lettera dalla madre, letta dalla stessa De Filippi. Un momento intimo che ha però scatenato il dibattito sui social: perché proprio lui? Perché in questo momento? Il pubblico, sempre attento alle dinamiche del programma, ha iniziato a individuare i presunti “favoriti” di questa edizione: oltre a Vybes, anche Rebecca e Ilan, il figlio del regista Gabriele Muccino, sembrano godere di un’attenzione particolare.