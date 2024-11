Amici, domenica 10 novembre su Canale 5: Ermal Meta e Malgioglio giudici, sfide per Sienna e Ilan

Maria De Filippi torna con un nuovo appuntamento speciale di Amici, che promette sorprese ed emozioni per gli allievi della scuola più famosa d’Italia.

I giudici delle gare

La gara di canto

Due nomi di spicco valuteranno le performance canore:

Ermal Meta , cantautore e compositore di grande esperienza

, cantautore e compositore di grande esperienza Cristiano Malgioglio, che presenterà in anteprima il suo nuovo singolo “Rosa Tormento“, in uscita il 15 novembre per Warner Music Italy

La gara di ballo

La coreografa Veronica Peparini torna in studio per giudicare i ballerini della scuola.

La gara inediti videoclip

Il regista Byron Rosero valuterà i videoclip realizzati dagli allievi.

Le sfide decisive

Due momenti cruciali attendono gli allievi:

La ballerina Sienna affronterà una sfida giudicata dalla coreografa Maura Paparo

affronterà una sfida giudicata dalla coreografa Il cantautore Ilan si metterà alla prova sotto lo sguardo esperto di Filippo Gimigliano, H&R Manager di Warner Music Italy

Ospite speciale

Giordana Angi, ex allieva della scuola diventata affermata cantautrice, presenterà in anteprima il suo nuovo singolo “Piano Piano“, che uscirà il 15 novembre per Warner Music Italy.

La puntata, prodotta da Fascino P.G.T. per Mediaset con la regia di Andrea Vicario e la produzione esecutiva di Paola Di Gesu, andrà in onda domenica 10 novembre alle ore 14.00 su Canale 5.