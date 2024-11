Alfa Romeo Montreal: il ritorno della supercar in serie limitata

Nel corso del 2026, stando alle indiscrezioni, sarà svelata la nuova Alfa Romeo Montreal. Come l’attuale 33 Stradale, sarà sviluppata dalla specifica divisione “La Bottega” della Casa del Biscione. L’assemblaggio, invece, dovrebbe essere affidato all’impianto Maserati di Modena.

Infatti, la nuova Alfa Romeo Montreal sarà prodotta nel 2027 in soli 99 esemplari. Esteticamente, rappresenterà il modello ‘alter ego’ della supercar Maserati GranTurismo, con cui condividerà la carrozzeria coupé, ma non l’assemblaggio presso lo stabilimento di Mirafiori (TO).

La gamma della nuova Alfa Romeo Montreal comprenderà la versione standard con il motore a benzina 3.0 V6 biturbo da 630 CV di potenza abbinato alla trazione posteriore, ma anche la configurazione a propulsione elettrica da 762 CV di potenza complessiva.